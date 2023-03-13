沛波去年營收獲利創新高 EPS 3.32元、配息2元

沛波鋼鐵（6248）2022年合併營收突破66.3億元，較2021年成長49.42%，歸屬母公司的稅後淨利1.77億元，年增205.19％，每股稅後盈餘（EPS）為3.32元，年增104.92%。董事會通過每股配發現金股利2元，且計劃發放股東會紀念品，以回饋股東對公司的支持。

沛波表示，2022年營收成長動能主要受惠於營建對鋼筋需求維持暢旺、彰濱廠擴產效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等影響，加上公司產銷規模顯著提升及管銷費用有效控管下，使沛波2022年繳出亮眼的成績單，包括合併營收、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司的稅後淨利及每股稅後盈餘（EPS）皆締歷史新猷。

沛波連續四年配發現金股息，上一年度配發1.2元現金股息，今年因獲利躍升，配息也預計提高到2元，以目前股價估算股息殖利率約8.3％。

總經理楊韻蒔表示，土耳其強震後重返國際市場採購廢鋼，推升國際廢鋼原料價格，3月以來，美國與日本廢鋼價格漲幅超過3％，同時帶動了鋼筋等建築用鋼後市。此外，今年政府公共建設經費規模接近6,000億元，加上廠辦及商用辦公大樓興建持續推進，皆有利提升鋼材需求，在鋼價有撐及市場建築用鋼需求穩定，加上公司有擴充產能規劃，因此沛波樂觀看待今年營運展望。