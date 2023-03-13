快訊

2023奧斯卡得獎名單 《媽的多重宇宙》包辦男女配角（不斷更新）

合意離職好聚好散 美光裁員10分鐘「領紅包簽名走人」

美阻系統性危機！宣布矽谷銀行儲戶都可獲得全額償還

沛波去年營收獲利創新高 EPS 3.32元、配息2元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

沛波鋼鐵（6248）2022年合併營收突破66.3億元，較2021年成長49.42%，歸屬母公司的稅後淨利1.77億元，年增205.19％，每股稅後盈餘（EPS）為3.32元，年增104.92%。董事會通過每股配發現金股利2元，且計劃發放股東會紀念品，以回饋股東對公司的支持。

沛波表示，2022年營收成長動能主要受惠於營建對鋼筋需求維持暢旺、彰濱廠擴產效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等影響，加上公司產銷規模顯著提升及管銷費用有效控管下，使沛波2022年繳出亮眼的成績單，包括合併營收、營業毛利、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司的稅後淨利及每股稅後盈餘（EPS）皆締歷史新猷。

沛波連續四年配發現金股息，上一年度配發1.2元現金股息，今年因獲利躍升，配息也預計提高到2元，以目前股價估算股息殖利率約8.3％。

總經理楊韻蒔表示，土耳其強震後重返國際市場採購廢鋼，推升國際廢鋼原料價格，3月以來，美國與日本廢鋼價格漲幅超過3％，同時帶動了鋼筋等建築用鋼後市。此外，今年政府公共建設經費規模接近6,000億元，加上廠辦及商用辦公大樓興建持續推進，皆有利提升鋼材需求，在鋼價有撐及市場建築用鋼需求穩定，加上公司有擴充產能規劃，因此沛波樂觀看待今年營運展望。

股東會紀念品 營收

延伸閱讀

中華電信前2月EPS 0.83元超越財測 蟬連每股獲利王

特大隻的特斯拉概念股將開始發飆

他喊「遠東新（1402）韭菜該逃了！」 網卻續抱：跌破28元拚命買

陽明海運超高殖利率30%「聽起來好猛」 苦主：去年被騙過一次了

相關新聞

創新論壇22日登場 劉明達：數位力就是綠實力

環境永續成為全球熱議焦點，電信設備大廠諾基亞（Nokia）大中華區副總裁暨台灣諾基亞總經理劉明達指出，諾基亞將循環經濟納...

經濟選書／暗黑經濟 歐盟損失慘重

巴黎氣候協議的目標，在強化全球對氣候變化的因應，方法是請全球社會矢言，本世紀當中全球溫度要維持在比起工業革命之前，上升不...

點子農場／AI對金融業的危機與轉機

AI（人工智慧）話題愈來愈熱，金融界的朋友邀請我去開設相關課程。

數位行銷／創業突圍 運用Podcast行銷

說到餐飲行銷，你會想到什麼？很多人可能立刻會想到的是把料理做好吃、把服務做到位、把人員管理好、把衛生維護好、把形象建立好...

直球對決！北市最強地段建案「連雲玥桓」來了 搶攻自住市場

台北市精華地段忠孝東路上，已數十年無重量級指標大案登場，今年329檔期總銷達90億元的大案「連雲玥桓」已率先在本（3）月...

中華電捐千萬造林 攜手戴資穎植樹計畫已達約2000棵

中華電信在今天植樹節宣布，將捐款林務局新台幣1000萬元，推動3年認養林地植樹計畫，協助全台重點國有林及海岸林造林復育，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦