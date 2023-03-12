經濟選書／暗黑經濟 歐盟損失慘重

巴黎氣候協議的目標，在強化全球對氣候變化的因應，方法是請全球社會矢言，本世紀當中全球溫度要維持在比起工業革命之前，上升不超過攝氏兩度。此外，協議的目標還想強化各國因應氣候變化衝擊的能力。

《暗黑經濟》書封。聯經／出版 具體措施還在研擬，想達成這些目標，做法包括發展再生能源、建立碳市場、行車哩數目標，以及車輛排氣標準。然而，伴隨巴黎協議的矯治方案，無法「防罪」。

對大多數尋求減少排放二氧化碳等其他溫室氣體進入大氣的決策者來說，以市場來解決氣候問題，一直是最中意的工具。碳交易有時稱為排氣交易，在這一行之中，參與者「在排汙交易的格局下進行交易，或者動用信用額度來支付或抵消溫室氣體排放。」

公司行號取得許可，得排放定量的二氧化碳到大氣。假如公司排放在限額內，他就可以銷售信用額度；假如他排放超過許可，就必須購買額外的許可，來支付超排。這是靠著購買「單位」來辦到，每單位等於一噸二氧化碳。碳市場管理機構分配或拍賣排放許可。

歐盟排放交易體系於2005年推出，很樂觀──而且沒料想到他監管薄弱的體制，竟提供大好機會給犯罪活動。天真到讓歐盟付出50億歐元以上（大約65億美元）的代價，很可能肥了犯罪分子、恐怖分子、網路駭客及貪腐的銀行人及交易員。

歐盟最大的損失發生在法國，總計大約16億歐元。

誠如有位評論者巧妙指出：「換言之，想拯救世界跟想賺錢根本是兩碼子事。比他人更快看出這一點的，莫過詐欺犯。」參與這起龐大詐欺的人駭入電腦的碳信用額度登記處，申請名實不符的增值稅給付，還付款給空殼公司。

國際刑警組織相信，規模1,760億美元的碳市場，面對其他種犯罪入侵也很虛弱，比如證券詐欺、轉移不實報價，還有販售根本不存在的碳信用額度。

與歐洲碳信用市場有關的罪行很廣又五花八門，意味著用紓緩策略來肆應氣候變化，唯有在策略能「防止犯罪入侵」時才管用。不然，這種想拯救世界的重大心血，會繼續遭貪腐及邪惡的非國家行動者劫持，那些人總是在找新的經濟機會。（摘自《暗黑經濟》，聯經出版）