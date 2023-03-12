廚衛領導品牌台灣櫻花斥資20億元建智造基地

國內廚衛產業領導品牌台灣櫻花（9911），今(12)日舉行霧峰櫥櫃新廠開工動土祈福典禮，此案總投資金額達20億元，預計2026年底完成兩階段生產基地佈建，也象徵著台灣櫻花的智能製造邁向新里程碑。

「智」造基地預計朝兩階段推進，第一階段櫥櫃新廠新建工程，基地面積超過5,000坪，是一座專門生產「系統櫥櫃」的自動化工廠，每年約可生產超過6萬套的系統廚具，預計2024年第3季竣工，年底投產。

未來在新廠，可更細緻化將產線區隔專案批量與零售客製化不同生產模式，以快速滿足建商與消費者不同客群的需求。

此外，公司計劃引進多項自動化的生產設備，包括提高客製化門板產能的數位開料機、降低產線人力的自動機械手臂等，預計透過產線與製程的流線生產設計，將可大幅提升生產效率，有助於提高建商及消費者的體驗。

第二階段則是計畫增建與擴大目前的烏日廠，通過集中生產及供應鏈的串接，自動化生產設備讓生產流程更順暢，達成提升效率、降低成本及品質管理目標，進而提高綜效，預計2026年完工並投入生產。

今天的開工典禮由台灣櫻花集團董事長張永杰主持，出席者包括櫻花集團一級主管，以及此次承攬建廠工程的豐澤工程董事長莊正庭，及其母公司聖暉工程科技（5536）董事長特助梁喬茵等50多人，共同執鏟祈求工程順利平安。

台灣櫻花民國65年於神岡1,200坪工廠創業，後陸續建構營運總部、廚電二廠以及櫥櫃廠等四個生產基地，年營收突破80億元、達82.01億元，年增8.4%，創歷史新高，並連續12年營收成長，法人估，全年每股稅後純益上看4.5元以上。

張永杰表示，現有廠房因腹地條件限制，產線價值流存在不必要但難以克服的浪費，使得當前的人力、設備、生產方式已接近產能極限。

公司在三年前著手擘劃「智」造藍圖，以廚電與櫥櫃的生產邏輯進行整體價值流優化，規劃導入精實管理、設計流線生產，降低目前生產過程中的無效浪費，在新的流線生產下，打造櫻花產品少量多樣化特性的高度自主、彈性、客製化的智能生產環境。

針對未來營運展望，台灣櫻花表示，基於品牌與服務優勢，市占率逐年提升，公司積極投入研發資源，不斷推出符合消費者需要的機能性產品，如：美膚沐浴機、近吸式油機、淨熱飲機等，在小宅精緻化的趨勢下消費者需求更高機能、高質感產品，因此在廚衛電事業和整體廚房事業，呈現量增價漲穩定成長的態式。

新產品、新事業則在現有事業的穩定基礎支持下發展順利，淨水產品因產品創新速度快及通路滲透率高，持續價量雙成長，業績呈激增態勢。

家居因應房市高總價、低坪數的小宅需求，規劃不同房型的裝修設計解決方案，深受客戶青睞，營收可望逐年成長。張永杰說，台灣櫻花在兩大核心事業穩定成長及新產品、新事業的布局拓展之下，業績成長可期。

法人表示，台灣櫻花將四個生產基地重新整合佈局，預期資源整合效益下，將讓可配置的產能更加多元，有助於台灣櫻花多品牌、多產品的深化經營，展現公司正逐步落實以一站式服務提供客戶整體解決方案的企圖心。

法人預估，除了第一階段櫥櫃新廠新建工程，包含前期土地購置投入金額12億元外，第二階段廚電廠則是整併各廠區進行增擴建，預估投資金額約7億至10億元，整體建構智造基地的資本支出約當落在20億元，預計2026年底完成兩階段生產基地佈建。