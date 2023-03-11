《影･響 台灣Ⅱ》草地音樂會吸引4,000人共襄盛舉

由高雄市政府文化局主辦的高雄春天藝術節於今（11）、明（12）日舉辦《影･響 台灣Ⅱ》100年100部台灣電影草地音樂會；集結超過百部台灣各年代珍貴電影畫面和53首歌曲旋律，攜手金馬剪輯大師林雍益操刀重現百部電影精華，搭配楊智欽指揮帶領高雄市交響樂團現場演出；文化部長史哲亦將出席力挺。

今日演出首場有將近四千名觀眾及多位電影導演和音樂家一起在星空下共度難忘電影回味之夜；3/12週日晚上還有一場演出。該活動獲HINO TAIWAN、聯邦銀行藝文支持贊助。

《影･響 台灣Ⅱ》再邀請資深電影人藍祖蔚擔任節目製作與主持，節目內容方面比起2016年《影･響 台灣》第一集50年50部電影更升級。

2016年高雄春天藝術節自製全台第一場台灣電影交響音樂會《影．響 台灣50年50部電影》草地音樂會，集50年來，橫跨三個世代50部台灣電影的感動；要能集結50部台灣電影、改編經典作品、樂曲是孵化不易的。

今年《影･響 台灣Ⅱ》節目加倍升級，以史無前例、世界首創的製作規模，一次展現100部電影珍貴畫面及53首電影主題曲、配樂，並攜手譽有電影魔術師的剪接大師林雍益操刀重現百部電影精華，獻上屬於台灣電影的美麗聲與影。

從電影到音樂，密不可分，今年攜手台灣名作曲及編曲家陣容更是龐大，邀請：李哲藝、劉聖賢、陳哲聖、李欣芸、柯智豪、李哲音、林奕承及李銘杰多位音樂大師串起一首首電影主題曲與配樂之旋律，搭配電影所精選歌曲包括:《拍手歌》、《孤味》、《綠島小夜曲》、《酒干倘賣無》、《有無》、《遠行》、《漂浪之女》、《抉擇》、《媽媽請妳也保重》、《亞細亞的孤兒》、《看見彩虹》、《幸福進行曲》、《平溪線的小火車》、《桂花巷》、《魯冰花》、《愛神》、《大眼睛》、《刻在我心底的名字》、《愛情你比我想的閣較偉大》、《鯨魚飛》、《爆發的黑土》、《國境之南》、《不能說的秘密》、《那些年》和《星空》等共53首。

自從2009年，一場獨步全台草地音樂會《譚盾－臥虎藏龍》至今年，開啟以影像畫面搭配樂團現場演出的影音音樂會；草地音樂會成為藝術節開幕指標性節目，在疫情過後今年再次開放自在飲食，鋪上野餐墊席地而坐，星空之下樂聲浩瀚，數千名觀眾再次來趟放鬆且愉悅的電影音樂會盛宴。