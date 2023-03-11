ChatGPT正夯 新創團隊搶攻AI語言學習商機

聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧（Generative AI）熱潮，相關科技成為語言學習的新應用，台灣新創團隊透過以AI聊天方式學英文，獲得2022 LINE CHATBOT對話機器人設計大賽冠軍。

新創公司Steed Technology共同創辦人暨執行長陳雋碩念資工系出身，畢業後曾扛著攝影機跑新聞，隨後前往香港在跨國金融資訊企業擔任全球併購研究主管，2021年在台灣成立Steed Technology（雋馬股份有限公司），開發Seymour英文學習對話機器人。

Seymour運用LINE官方帳號推廣線上英語學習平台，每天推播10分鐘英文動畫影片，以劇情搭配日常生活化的用句、雙語字幕，讓用戶可運用零碎時間學習與鍛鍊聽力，獲得2022 LINE CHATBOT對話機器人設計大賽冠軍。

談起創業心情，陳雋碩笑說曾一度感嘆「怎麼做這麼辛苦的事情呢」，卻也發現是很好的機會，在創業過程中會接觸到沒想過的事情，例如會計、與主管機關溝通、找員工，甚至要學習怎麼行銷自己。

陳雋碩直言：「每一件事情單獨做起來並不困難，但是當你需要各種事情並行，時間就變得很不夠，必須理解合作夥伴、員工、其他創辦人的心情，了解如何跟他們配合，還要在各種事情之間游刃有餘，這是我目前學到最多的。」

自認還有很長一段創業路要走，他仍不覺得後悔，「如果繼續留在舒適圈，確實很舒服，但會停滯不前，現在感覺人生持續進步中，雖然這些進步其他人不一定看得見。」

創業初期陳雋碩想打造一個學習平台，讓白領階層上班族學習各種技能，其中英文學習應用比較好掌握，在台灣的市場也比較大。團隊發現，用手機看影片學英文容易分心，透過聊天機器人方式，使用者需要不斷互動才能完成作業，可以把不同練習貫穿在對話互動當中。

「很多人想像的AI是從零開始，灌一大堆訓練，」陳雋碩指出，很多時候學術界已經做出AI模型，業界要思考的不是把學術界做的東西重做一遍，而是如何利用現有模型，根據需要的應用場景打造功能。

Seymour有項功能是「自由造句」，要求使用者運用每堂課的句型、單字或片語動詞，寫出完整的英文句子。有別於一般英語教學由真人導師批改，Seymour會先利用AI自然語言處理模組，分析使用者輸入句子的文法架構、詞性等，產出樹狀圖，與題目要求的句型進行匹配。

如果兩者吻合，代表句型運用正確；如果出現差異，會透過導師角色Albert指出句子裡運用不對的地方，提供修正建議。

他也曾考慮是否自行訓練一個AI模型，後來發現有點「不切實際」。對於小型新創團隊來說，從頭開始訓練AI模型的開發成本和人力資源成本過高，倒不如運用現有模型，加上需要的規範。

從公司成立的3名員工，到現在6人，陳雋碩預期，隨著業務量拓展，接下來可能需要擴編團隊到25人，除了開發新功能之外，還要製作大量動畫，目前Seymour的影片從劇情、對白到動畫都完全自製，未來也需要更多行銷人才。