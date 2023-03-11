和泰集團、裕隆集團多角化串起汽車價值鏈正夯

國內兩大汽車集團和泰集團及裕隆集團，因應全球國際大廠激烈競爭，相繼推動轉型，有效擴大集團的經營面向，進一步提升集團全球競爭力及獲利能力。和泰集團昨(10)日宣布跨足商用車車體打造事業，讓集團布局面向更廣，裕隆集團則持續搶攻綠電商機。

和泰汽車集團及裕隆汽車集團從汽車製造的上游供應商，到銷售與售服的下游通路經銷商，現在擴大汽車後服務的多角化水平事業，串起完整的汽車價值鏈，近期也相繼跨足搶進綠電售電領域，繼和泰車設立和潤電力，裕隆旗下新鑫宣布成立新鑫電力公司，搶攻綠電商機。

從客車也開始進軍商用車布局，多年來和泰汽車代理HINO日野品牌以販賣車體底盤為主，為因應日漸成長之商用車市場，滿足顧客多元且各種客製化需求，設廠於彰化溪州，占地約為2萬坪，跨足車體打造，3月10日成立和泰車體製造舉辦落成啟用典禮。

和泰車體可針對貨車與巴士進行改裝與客製化打造，貨車類包括「TOYOTA TOWN ACE輕型商用車」，供應帆布蓬柵式、常溫、保溫廂、冷藏、冷凍廂、白鐵斗、附加升降尾門機構等；以及「HINO 5噸貨車」，產品型式有框式木床、常溫廂、冷藏、冷凍廂、白鐵斗、附加升降尾門機構等。巴士類型有客運車體、特種車(捐血車、福祉車)、遊覽車等。

和泰集團除本業車輛銷售外，近年積極多角化跨足周邊價值鏈，包括租賃配件、保險、MaaS移動服務等各領域，以創造顧客最佳的用車體驗，集團的和泰、和潤、起而行成立合資公司「充壩」，跨足充電營運領域。目前充壩公司仍在公平會的審核過程當中，和泰集團持有40%股權，士電加上起而行會持有6成股權，預期今年十一月底新公司就可以成立，開始投入充電椿相關運營。

裕隆集團不斷加碼在車電的布局，裕隆攜手鴻海以華創車電為基礎成立鴻華先進，鴻華先進各持股49%與51%，並籌組電動車供應鏈開放平台MIH，推出的LUXGEN n7推出後8個營業銷售訂單日累計2.5萬筆預購單，這款車不只是一輛新車，更代表納智捷新起點的開始。