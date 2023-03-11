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台灣精品助陣經典賽 貿協黃志芳開球應援中華隊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
外貿協會董事長黃志芳代表台灣精品於經典賽中華隊及義大利之戰賽前開球。(貿協提供)
外貿協會董事長黃志芳代表台灣精品於經典賽中華隊及義大利之戰賽前開球。(貿協提供)

睽違10年，棒球界的世界盃「世界棒球經典賽(World Baseball Classic, WBC)」再次重返台灣舉辦預賽，這場全球關注的賽事，「台灣精品」身為臺灣優質品牌的代表，不僅與台灣企業協力合作，讓來自全球的頂尖選手、貴賓親身體驗台灣最好的產品，更全力為中華隊加油。3月10日中華隊與義大利的關鍵一戰，外貿協會董事長黃志芳代表台灣精品擔任開球嘉賓，與現場2萬名球迷一起為臺灣菁英應援，慶祝中華隊11比7拿下本屆經典賽首勝的興奮時刻。

棒球界的世界盃「世界棒球經典賽(World Baseball Classic, WBC)」再次重返台灣舉辦預賽，包括台灣、荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬隊3月8日至12日在台中A組預賽中進行激烈的比拚，已成為台灣最熱的全民話題。

根據世界棒壘球總會(WBSC)棒球世界排名，台灣經常名列菁英之位，目前是世界排名第2；而由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「台灣精品」計畫，也集結了臺灣產業界的菁英，是彰顯台灣品牌價值與魅力的象徵。透過WBC這場世界級賽事，台灣精品讓不同領域的臺灣菁英一起站上國際舞臺，展現台灣特有的能量。

台灣身為高階運動健身器材生產王國，具備有強大的研發技術，這次各國選手在臺中洲際棒球場重訓室熱身訓練使用的許多健身器材，就集結了喬山、岱宇、力伽及明躍國際等台灣精品獲獎企業結合智慧訓練及綠色節能特色的產品。除此之外，這次來台的選手、貴賓也能透過體驗不同的台灣精品消費性電子產品，感受到台灣身為「科技之島」的特色，包含球員娛樂室中PX大通的 4K HDR無線影音分享器，以及做為球員伴手禮的民傑資科手機備份神器Qubii Duo備份豆腐等，讓選手們感受臺灣科技創新！

台灣精品除了透過臺灣優質產品讓國外球員、貴賓認識台灣，此次也首次與中華隊專屬應援啦啦隊冠名合作，以「台灣精品 經典女孩」為名，與超強啦啦隊卡司一起做為選手們最堅強的後盾；除此之外，現場大銀幕、全壘打牆等也處處可以看到台灣精品為本屆經典賽拍攝的形象影片及標誌，場外活動攤位也設置經典女孩人型拍照區及趣味互動遊戲與球迷同樂。

台灣精品全力助陣經典賽，集結臺灣最優質產品及專業設備，協助選手能有好的表現，3月10日中華隊與義大利的關鍵比賽由外貿協會董事長黃志芳代表台灣精品開球，中華隊亦不負眾望，以11比7拿下首場重要勝利，充分展現了臺灣菁英的韌性和不屈不撓的奮鬥精神。

台灣精品準備獲獎產品伴手禮，讓各國選手親身體驗。圖中包括古巴隊明星球員軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）、中日龍終結者馬丁。(貿協提供)
台灣精品準備獲獎產品伴手禮，讓各國選手親身體驗。圖中包括古巴隊明星球員軟銀終結者莫伊尼洛（Livan Moinelo）、中日龍終結者馬丁。(貿協提供)
經典女孩短今(中)、秀秀子(右)出席台灣精品攤位活動。(貿協提供)
經典女孩短今(中)、秀秀子(右)出席台灣精品攤位活動。(貿協提供)
中華隊及各國選手都能在洲際棒球場重訓室使用台灣精品品牌健身器材，圖為中華隊投手宋家豪使用畫面。(貿協提供)
中華隊及各國選手都能在洲際棒球場重訓室使用台灣精品品牌健身器材，圖為中華隊投手宋家豪使用畫面。(貿協提供)

外貿協會 中華隊

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