日本知名樂團back number聯名彩繪機啟航

Peach Aviation 株式會社（樂桃航空，以下簡稱：Peach）執行董事 CEO森健明表示，於11周年之際，與在日本受不同世代喜愛支持，創造出數首熱門日劇主題曲的樂團「back number」展開聯名。專屬的back number彩繪機，於10日MM153航班啟航。

back number X Peach的聯名以「親自說出口」為關鍵字，透過活動中各式各樣的內容。提醒大家回到溝通的最初，與人面對面說出自己的心聲。

近年來只要透過手機APP就能讀取訊息或視訊通話等，人與人的聯繫變得更簡單，管道也越來越多元。相較之下「見面、接觸、感覺」等，透過感官實際感受事物的樂趣、透過言語有溫度的傳達情感機會反而減少了。本次活動主旨，便是為那些不被環境、物理或心理上的距離影響，直接見面傳達自己感情的人們說聲加油。

作為日本首家低成本航空。Peach一直以來致力於將曾經是為高門檻的飛行移動，化為輕鬆的旅程。讓不管是遠距離戀愛，或是與在遠方的親人都能容易的見面。在國際交流逐漸復甦的今日，許多人終於久違的能夠與親朋好友重逢之時，back number與Peach將在此次的聯名活動中，為所有將心中的話說出口的人們加油。

此次活動的主題「親自說出口」由back number團員提出，來自2011年釋出的首張專輯收錄歌曲「Ritz Party」裡的最後一句歌詞。而本日啟航的back number彩繪機，以及機場、機內多處皆印有「親自說出口」(日文: ちゃんと言いに行こう)字跡，是由樂團主唱清水依與吏親手寫下。希望當粉絲以及旅客們見到親友時，能夠被這段文字觸動，將心中想法親口傳遞。