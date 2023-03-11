樂高得寶「全寶寶養成記」免費體驗活動周末新竹快閃

樂高®得寶®系列是一款專為學齡前孩童打造的積木，透過情緒表達、社交能力、創造力、認知技能與肌力等5種技能，藉由多樣玩法陪伴孩子在玩樂中發展不同潛力。台灣樂高將於3月11日至3月12日、3月18日至3月19日（共4天），在新竹SOGO 1樓舉辦樂高®得寶®「全能寶寶養成記」免費快閃體驗活動。

主辦方並邀請累積多年教育經驗的親子教育專家羅寶鴻老師，結合5種開發學齡前寶寶技能特點，並融入樂高®得寶®蔬菜系列新品設計體驗關卡。此外，台灣樂高更於得寶快閃活動期間，祭出闖關活動限定好禮，陪伴學齡前寶寶從玩樂中開發大潛能。

樂高®得寶®系列遊戲是小朋友接觸積木的第一款產品，色彩鮮明且可輕鬆拼砌的大型體積是樂高系列盒組中具備協助孩子發展的系列之一。樂高®得寶®有助培養孩子的重要生活技能，包含情緒表達、社交能力、創造力、認知技能、肌力等5種技能，藉由玩法不分對錯的理念，結合多元而獨特的主題、角色、顏色與現實生活的元素，以無數種方式拼砌組合，讓學齡前寶寶在自然探索的過程中啟發潛力。

台灣樂高為傳遞「Learning through Play」概念，舉辦「全能寶寶養成記」體驗活動，邀請在親子教育深根多年的親子教育專家羅寶鴻為1.5至5歲的學齡前寶寶設計關卡，結合樂高得寶系列積木盒組並融入5大發展技能發展特點，傳遞從玩樂中學習理念，親自設計樂高®得寶®「全寶寶養成記」體驗關卡，包含 : 「我是分類王」透過辨識積木形狀與符號達到訓練認知技能與肌力；「創意表情包」結合樂高全新推出的可愛蔬果積木表情盒組，透過喜怒哀樂表情變換，培養寶寶的情緒表達與社交能力；「打造一個家」不設限創意靈感的發展，盡情展現無限創意；「小小運輸員」藉由顏色辨識達到認知與肌力。除關卡體驗之外，更有大型得寶火車頭模型快閃新竹SOGO，邀請消費者帶領小小學齡寶寶暢玩體驗與拍照打卡，在玩樂中開發各項潛力。

除現場體驗闖關之外，台灣樂高更祭出闖關體驗活動限定贈禮，3月11日起至3月19日止，於活動會場完成闖關挑戰，憑蓋滿4關闖關卡到新竹樂高授權專賣店內即可兌換活動限定贈禮「30333我的第一隻大象」。

台灣樂高於體驗活動開跑前，邀請親子教育專家羅寶鴻現場分享如何藉由積木帶入遊戲體驗中。分享會以積木對學齡前寶寶的發展益處為主軸，提到積木是訓練幼兒手部抓取、顏色辨識、空間堆疊及創意表現能力的最佳工具，透過遊戲與創意能幫助孩子理解日常生活變化、獨立思考解決辦法。

另外在邏輯思考方面，以「有目標性」的訓練程序性步驟建立邏輯思考能力，藉此培養關注力與意志力，並透過反覆訓練過程建構孩子的自信、合作、主動學等成長必備技能。最後，專家羅寶鴻更提到3歲以前的幼童大腦發育完成度達90%，透過大顆粒、色彩對比強烈等積木顆粒開發孩子潛能；而3至5歲能進行更精細的動作發展，且容易看到孩子的進步。

羅寶鴻更提到，孩子的互動行為到4歲後才會拓展，父母可與孩子一起「共玩」方式培養情緒表達、社交能力、創造力、認知技能與肌力等5大記，達到遊戲中學習的「Learning through Play」在玩樂中學習的核心概念。