看好中部頂級料理與私人宴客商機 金悅軒首推預約私廚

中部中小企業聚集，也是台商大本營，看好頂級料理與私人宴客市場商機，台中粵菜名店「金悅軒」宣布成立預約私廚，除了可品嚐隨著季節更換的料理，還能與主廚團隊溝通打造專屬菜單，用心款待一同來訪的親友或客戶。

採預約制的新店，預計3月24日開業，不僅提供金悅軒的名菜，更有金悅軒行政總主廚志龍師傅的私房料理、董事長羅文貴的拿手菜等，剛開始接受預訂，便在市場引起話題。

值得注意的是，現場還可以請樂團演出、那卡西拌奏演唱等，愜意放鬆享用美食，無論是家庭聚會或是企業招待餐敘，都可賓主盡歡，甚至成為一種時尚潮流。

金悅軒私廚最特別的是，會先提供一份初步菜單，顧客可依此與主廚討論、調整，不僅可兼顧菜餚的豐富性及特殊性，還能完全滿足賓客的尊榮感。

以菜單中的《鮑魚糯米寶貝雞》為例，就是一道十分費工的功夫菜，須先將特選文昌雞取出雞骨架、塞入糯米，再放入事先熬好的雞高湯後、以文火慢煨而成，做工繁瑣。

但料理好後的湯汁卻濃郁香滑，而從雞肚中取出的糯米則飽含雞肉香甜，口口軟滑、香氣誘人。

另一道《阿貴肉骨茶》，則是羅文貴的私房料理，有別於一般人印象中的肉骨茶，阿貴肉骨茶特選用豬舌、豬肚等部位，搭配白胡椒下去烹煮，上桌時不僅胡椒香氣逼人，口口暖心又暖胃。

金悅軒預約私廚需二天前預訂，以桌菜為主，目前有四款桌菜菜單，有經典的粵菜料理，也有結合台灣味的台菜料理，每桌2.5萬元起。桌菜為10人份量，另外也提供客制化菜色安排。

目前，推出的前菜有《賽螃蟹鮮蝦炸春捲》、《糖沁烏魚子伴無花果乾》、《花椒香蔥滷和牛舌》、《金箔鮮蝦金魚餃》、《金網和牛鍋貼》等。