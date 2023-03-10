百貨類股雙雄富邦媒、寶雅2月營收 雙創歷史同期新高

百貨貿易雙雄2月營收報喜，富邦媒（8454）和寶雅（5904）雙創歷史同期新高，富邦媒2月營收為79億元，年增13%，受惠於瘦身商機等買氣熱絡；寶雅則因衝刺展店，2月營收達16億元，年增4%。展望3月將瞄準脫罩商機，鎖定消費者美妝保養的換季需求衝營運。

富邦媒表示，2月營收創歷史同期新高，主要受惠年後瘦身商機，窈窕保健食品、健身器材等買氣熱絡；緊接開學季的到來，機車、筆電、文具等消費需求顯著提升。

且疫情解封議題仍持續發酵，國人旅遊熱潮續旺，站上旅遊住宿行程、行李箱等買氣熱絡；而在口罩禁令的放寬下，美妝商品也有不錯的銷售表現。

其中，佔比富邦媒營收最高的momo網路購物，2月營收同樣改寫歷史同期最佳表現，年增15.3%，業績佔比達96.1%。

富邦媒表示，時序進入春天，美妝春季新品百花齊放，加上脫罩解封帶動顏值商機飆升，瞄準消費者美妝保養的換季需求，momo購物網即日起將祭出相關優惠活動，要為3月營收添柴火。

寶雅今（10）日公告2月營收達16億元，年增4.0%，前兩個月累計營收為36.8億元，比去年同期的32.5億元，年增13.2%。截至2月底為止，全國共有322間寶雅、40間寶家。

寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝店型，布局美妝品類；同時也將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

瞄準解封彩妝保養強勢回歸，寶雅推出POYA Beauty彩妝專門店型，同時引進更多獨家品牌或是近期美妝圈討論度最火紅商品，並有在寶雅獨家上市品牌，有望再衝一波營運高峰。