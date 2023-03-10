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受運價崩跌波及 陽明、萬海航運2月營收年減逾六成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運公告2月營收為113.08億元，年減65.99%、月減11.09%。累計前兩個月營收為240.26億元，年減65.1%。圖／陽明海運提供
陽明海運公告2月營收為113.08億元，年減65.99%、月減11.09%。累計前兩個月營收為240.26億元，年減65.1%。圖／陽明海運提供

陽明（2609）、萬海航運（2615）同步公布營收，受到運價崩跌波及，兩家公司的營收都是年減及月減。兩家業者同步表示，2月受到農曆春節後需求尚未全面復甦，使整體營運量及運價有下滑波及，營收持續下跌。

陽明海運今天公告2月營收為113.08億元，年減65.99%、月減11.09%。累計前兩個月營收為240.26億元，年減65.1%。

萬海今日公告2023年2月合併營收為73.12億元，月減23%，年減69%；今年累計營收168.07億元，年減70%。

萬海表示，2月份受到農曆春節假期影響, 整體營收下降. 但觀察到二月下旬，客戶出口提櫃量已逐漸回復正常水準，預期應可看到市場逐漸回溫。

陽明表示，全球供應鏈壓力雖已趨緩，然而歐美市場庫存仍待消化，再加上主要經濟體為力抗通膨將繼續升息，景氣復甦仍需時間。全球貿易受消費者需求趨緩影響，面對航運市場波動，仍需審慎應對。根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2023年供給成長為8.2%，需求成長為1.4%；2024年供給成長為8.9%，需求成長為2.2%。

營收 陽明海運 萬海

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