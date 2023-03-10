美而快國際2月合併營收為2.23億元 續創同期新高

流量變現電商集團美而快國際（5321）公告2月合併營收為2.23億元，月減23.8%，年增率9.83％，續創同期新高；累計1-2月合併營收5.15億元，較去年同期成長8.27％。

美而快表示，2月合併營收較上月減少，除因疫情解封國門開放，加上農曆年假長達10天，使旗下電商品牌行銷力道主要瞄準1月份農曆年前商機，電商事業部門2月仍有16.74％年成長，累積1-2月電商部門表現，較去年同期達19.76%的成長。

電商事業體下商業品牌、網紅品牌及生活選物業績表現穩定，其中商業品牌PAZZO受惠網路商店及實體概念店，線下線上導流的效益更明顯發酵；PAZZO亦和其他網紅合作推出聯名商品上市，並定期推出新品，打造熱賣商品，挹注業績表現提升，例如強調舒適、修身的「美圖褲」， 在2022年創下年銷售逾13萬件的翻倍成績，不僅帶動PAZZO業績於去年重返成長軌道，品牌獲利表現更亮眼。

美而快表示，OMO虛實整合的效益，已顯現於PAZZO的銷售業績表現上，今年集團將大力發展OMO虛實整合商業模式，將網紅經濟的效益優勢極大化，第二家複合式商場有望於第3季開幕，以今年複合式商場總數6間為目標。集團預估3月市場消費力道將回溫，且加上適逢春季、冬季換季期，旗下商業、網紅服飾品牌將不定期推出促銷活動，3月營收表現將回歸正常水準。