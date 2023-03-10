晶華2月營收創同期新高 客房營收恢復到疫情前九成

晶華（2707）今（10）日公告2月營收4.94億元，年增12.77%。累計前二月合併營收為11.87億元，年成長22.96%。在扣除達美樂與Regent海外營收後，業績數字不但超越疫情前的表現，且延續1月份的好成績，再度站上同期比較的歷史新高。

晶華表示，在邊境開放、航班恢復的雙重利基下，國際商務和觀光旅遊市場逐漸回歸正軌，以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店亦因此受惠，2月的住房率近8成，平均房價持續成長達到5,600元以上，客房營收恢復到疫前的九成。目前接待國外旅客的比例已回升至45%，朝向疫情前的85%邁進。近期除了外籍顧客快速回流、來自簽約公司的住房需求大幅增加之外，各公司行號宴請海外客戶的商務酬酢也帶動了館內各餐廳的包廂消費明顯成長。

展望後市，國際工具機展、國際自行車展、智慧城市論壇暨展覽都會陸續於3月份在台北舉行，來台與會的國際商旅人數也將持續增加。台北晶華酒店順勢推出搭配「臺北玫瑰展」的「玫好假期」住房優惠專案以及邀請房客親近大自然的「台北大縱走」住房專案共襄盛舉，讓商旅也有機會暢遊台北。

此外，集團旗下設計型精品品牌-捷絲旅，也迎來海外的第一家據點，捷絲旅大阪心齋橋館已經於3月1日開幕迎賓，適逢國境開放後的旅日熱潮，近日推出買一晚送一晚並加贈早餐的「慶開幕」住房專案，上架銷售一天即接獲超過1,500個房間的預訂。這是捷絲旅第10個據點，也是晶華酒店集團旗下的第16間飯店、更是晶華自創品牌揮軍海外、進軍國際的第一間飯店，代表晶華國際化進入新哩程，並為晶華營運建構新的成長引擎。

此外，迎接4月初長達5天的兒童與清明連假，集團旗下位於礁溪、花蓮、台南、高雄等地的晶英與捷絲旅酒店也推出各式住房專案迎接國旅家庭客，目前各據點的住房率平均都超過八成，有助於當月的營收成長。宴會市場方面，因為疫情延宕兩年的企業春酒市場也明顯的回溫，為消化爆量需求，台北晶華酒店積極掌握這波商機、並創業界先例，將春酒專案延長至4月底，精選出30個開運吉日推出「開運年曆．春酒專案」，目前的接單狀況已經超越2019年，業績也成長55%以上，預計將為集團第1季增添強勁的營運動能。