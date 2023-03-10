雲品2月營收創同期新高 前二月營收年增近三成

雲品國際（2748）今（10）日公告2月合併營收為2億元，與去年同期相比成長22%，累計前二月營收4.76億元，年增28%，單月及累計均創同期歷史新高。雲品表示，疫情常態化加上政府即將普發6000元促進消費，以及宴會市場復甦、邊境解封、跨境旅遊市場回溫，旗下有城市飯店、休閒度假旅館，館外宴會事業與委託經營管理事業，三大營運項目可望因市場復甦維持強勢營運動能，推升餐飲與住房業績同步走揚。

因疫情停滯二年多的婚宴市場，於今年農曆年後開始恢復市場熱度，雲品國際旗下君品Collection於2月25日在茹曦酒店所辦理的婚禮市集單日觀展人次超過1000人，君品Collection更在當天創下80筆的喜宴訂單預約紀錄，公司研判今年的宴會市場將有望恢復至疫情前水準。

受惠228連假四天假期的大量旅遊住房需求，日月潭雲品溫泉酒店住房率持續維持高檔，台北君品酒店住房率也超過八成，其中多數為海外來台的國際旅客，顯示國際旅客逐漸回流，住房成績將持續緩步復甦。國旅與國際旅客住房市場持續復甦，雲品酒店與君品酒店首季住房表現可望同步雙升。

雲品溫泉酒店將於3月5日至3月17日進行裝修工程，因有大幅影響營運的改裝項目，故雲品溫泉酒店將閉館13天，為將影響幅度縮至最小，其他改裝工程將在不影響整體營運的前提下，於3月底至6月間陸續分區施工，規劃出全新遊憩空間、健身房、歐洲品牌芳療室、飯店大廳、增設行政酒廊等，估計6月中後全數完工。

外食餐飲市場疫後復甦，加上政府即將退稅普發6000元，雲品多方面陸續推出餐飲產品，旗下君品Collection委託經營的茹曦酒店館內自助餐廳SUNNY BUFFET，餐點全面升級並推出全新料理，目前平日訂席率有七成五，周五、周六與周日餐期皆客滿，已經有效維持穩定的來客數，並用凍漲的訂價策略提升顧客滿意度與回客率。