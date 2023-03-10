運能恢復！華航2月營收年增18.6% 創五年同期最強

華航（2610）集團2月份合併營業收入為126.71億元，為近五年同期最高，較去年2月增加19.91億元，增幅18.64 %。其中，客運收入70.84億元，較去年同期增加63.51億元，增幅866.44%，主因為運能逐步恢復且市場需求轉強。

全球旅遊需求持續增溫，華航在全線增班布局下，2月份客運收入較去年同期成長超過8倍，其中台灣往返日韓旅客持續成長，東北亞航線為客收主力，另北美航線增班也挹注整體營收表現。華航第一季增班超過三成，並積極推出西洋情人節、228連假兩波機票促銷，衝刺疫後客運市場復甦商機。

2月份貨運收入48.37億元，主要受全球經濟增長放緩、工作天數及訂單減少等多重因素，全月概況仍延續上月的保守氛圍。華航持續深耕各地市場，維持民生消費需求的載運，半導體機台設備、汽車及其零配件、季節性水果及生鮮貨源都為運送主力，藉華航密集的客貨運航網，搭配客貨機運能靈活調度，滿足各種貨型及即時運送時效要求，增裕營收。