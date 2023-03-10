管理費指數創新高！ 專家：新北新社區每坪要80元

國內不只房價位處歷史高檔，主計處統計租金指數續創新高，現在連社區住宅管理費指數也在今年2月創下新高。房仲表示，數據顯示這波通膨走勢下，各項居住成本都在明顯攀升。

2023年2月主計處統計的居住類指數，其中的住宅管理費攀升到102.35，2018年的年指數為98.14，2021年住宅管理指數為100，2022年指數為100.59，今年前2月指數突然攀升，2月寫下新高的102.35。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，戶數規模不多的社區，可能都已經歷更換物管公司、管理費調漲，甚至降低一些社區服務。例如本來24小時的保全，更換只有白天、大廳不開冷氣等等，都是社區為了節省費用的部分措施。

他表示，社區要維護與更換設備只會越來越多，加上人力成本支出增加等等，最終都會反映到社區管理費，以新北市的新社區為例，規模不大的社區大樓，現在可能每坪管理費會在80元以上。

曾敬德指出，社區的物業管理主要包括對人、事、物與公共空間的管理服務，包括家務服務、櫃台服務、社區的活動企劃服務，物業服務主要針對各項事物及公共空間的服務，包括安全警衛、機電維修、環保清潔以及行政庶務等。

通常規模越大的社區可以提供越多的服務，受惠戶數較多，平均攤到每位住戶身上的金額才會輕鬆一些。另外有些社區因為資金捉襟見肘，更換物管公司，但社區又需要馬上可以上手的安全警衛，往往會出現物管公司換了，保全也跟著換去新的物管公司的有趣現象。