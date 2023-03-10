串聯鋰電池供應鏈 台灣鋰電池資源產業協會今成立

因應巴黎協定、碳中和、淨零碳排等在國際間的議題逐漸發酵，在禁售燃油車及全球能源的轉型，不論是動力用電池、風能、太陽能等建置都需儲能系統的配合，現今應用最為廣泛即為鋰電池，在朝低碳發展的進程中占著關鍵性地位。台灣第一個串聯上、中、下游之鋰電池循環再利用產業鏈之協會在今日正式成立，會中選出4位理事與3位監事，並推選出名仁資源陳奕潔副董擔任協會創始之第一任理事長。

台灣鋰電池產業發展多年，已累積相當之技術能力與製造經驗，並且擁有完善之供應鏈體系，今日邀請電池材料、製造、組裝、應用至資源化等相關企業共襄盛舉，希望能透過此次協會之成立，促進國內再生料、電池循環再利用，促進相關產業鏈上中下游廠商交流，以建構鋰電池資源循環經濟體系，帶動產業朝永續的循環經濟方向轉型。

當天邀請指導單位經濟部工業局與環保署長官受邀見證台灣鋰電池資源產業協會之成立，並期許台灣鋰電池資源產業協會之成立，藉由產、學、研攜手合作交流，讓資源永續循環利用，提升產業發展及競爭力，進而發揮垂直串聯及橫向整合之功能，提升產業發展及競爭力，使台灣的鋰電池資源永續更趨完善成熟，並建構台灣成為一個鋰電池資源有效循環再利用的潔淨島嶼。

目前大會身加入之企業有30家，會員數100人，包含企業銘福集團名仁資源、美琪瑪（4721）、榮炭科技（6555）、聯友能源、光澤科技、處鋰科技等、學界成功大學、台北科大、台南大學、日本早稲田大學、美國南加州大學、澳洲墨爾本大學、法人單位 (工研院等)與個人入會。