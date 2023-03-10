內政部統計 我國總人口連二月站穩2,330萬人

內政部今（10）日公布最新人口統計，今年2月出生人數10,113人，年增5.16%，死亡人數18,506人，年增24.31%，死亡比出生人數多。死亡比出生人數多出8,393人。不過，2月遷入人數約10.1萬人，比遷出人數多約1.9萬人，應與疫後國人回台復籍有關，使全國人口數較1月略為回升，整體總人口回升至2,331萬人以上，連二月站穩2,330萬人。

此外，依據戶籍登記資料，截至今年2月，戶數共有911.3萬戶，與上年同月比較增加1.20%，與上月比較則增加1.4萬戶，每戶平均人口數為2.56人，較上年同月減少0.03人，與上月相同。

就縣市別言，戶數以新北市1,644,271戶最多，占總戶數18.04%，其次為高雄市1,139,181戶，占12.50%，再其次為台北市1,053,726戶，占11.56%；戶量以連江縣3.83人最多，其次為金門縣3.29人，再其次為彰化縣3.09人。

2月人口數為2331.3萬人，與上年同月比較減少0.03%，平均每天減少17.1人，與上月比較則增加11,582人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為連江縣2.35%，其次為新竹縣1.29%，再其次為澎湖縣0.99%；至於嘉義縣反而減少0.95%，其次為南投縣減少0.95%，再其次為雲林縣減少0.81%。