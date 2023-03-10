快訊

安卓愛罵還是學了！Realme C55真的進入「蘋果動態島」 還有新名稱但功能輸慘

阿里山英迪格官網跑「簡體中文」 律師淚奔：我根本沒錢抵制

阿金出門散步「帶國寶動物寶寶回家」 母性噴發當自己孩子照顧：不准帶走

內政部統計 我國總人口連二月站穩2,330萬人

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

內政部今（10）日公布最新人口統計，今年2月出生人數10,113人，年增5.16%，死亡人數18,506人，年增24.31%，死亡比出生人數多。死亡比出生人數多出8,393人。不過，2月遷入人數約10.1萬人，比遷出人數多約1.9萬人，應與疫後國人回台復籍有關，使全國人口數較1月略為回升，整體總人口回升至2,331萬人以上，連二月站穩2,330萬人。

此外，依據戶籍登記資料，截至今年2月，戶數共有911.3萬戶，與上年同月比較增加1.20%，與上月比較則增加1.4萬戶，每戶平均人口數為2.56人，較上年同月減少0.03人，與上月相同。

就縣市別言，戶數以新北市1,644,271戶最多，占總戶數18.04%，其次為高雄市1,139,181戶，占12.50%，再其次為台北市1,053,726戶，占11.56%；戶量以連江縣3.83人最多，其次為金門縣3.29人，再其次為彰化縣3.09人。

2月人口數為2331.3萬人，與上年同月比較減少0.03%，平均每天減少17.1人，與上月比較則增加11,582人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為連江縣2.35%，其次為新竹縣1.29%，再其次為澎湖縣0.99%；至於嘉義縣反而減少0.95%，其次為南投縣減少0.95%，再其次為雲林縣減少0.81%。

金門 澎湖

延伸閱讀

平均地權條例擬放寬 都更業者滿足條件購屋「免經許可」

推動多元居住支持 花敬群：全力照顧租屋與房貸族

竹聯幫明仁會春酒百名辣妹迎賓 立委直呼黑道太囂張

內政部：地方民意代表女性參政比例 創20年新高

相關新聞

棒球場成房價抗跌區？房仲：很多人選擇球場第一排

經典賽再掀棒球熱潮，永慶房屋表示，過往棒球場周遭給人嘈雜、光害印象，對房價不利。但是永慶調查六都地區職業賽事等級以上棒球...

Uber狂送點數養不出鐵粉 為何要客人付錢訂閱反讓會員翻倍、救了獲利？

世上沒有忠誠的客戶，他們只問牛肉在哪裡？這是叫車及送餐平台優步（Uber）的體悟。它最新表現驚艷華爾街，因為它自Uber Eats成立至今，花7年學到，用不對的會員制會踩雷，唯有用對的會員制、找對施力點，才是甩開對手的關鍵。

住棒球場旁邊好嗎？房仲曝2大優勢

近期世界棒球經典賽掀熱潮，房仲業者指出，過去棒球場周遭給人嘈雜、光害的印象，恐對房價產生不利影響，但統計六都職業賽事等級...

台積引爆高雄房市 高薪湧入這區「蛋白變蛋黃」

近年隨科技題材發酵與科技大廠進駐，愈來愈多高薪人才匯聚高雄，根據元宏不動產加值服務平台彙整聯徵中心資料發現，2022年前...

房市買氣年後緩步回溫 台中這兩個族群最敢進場購屋

農曆年後房市買氣有緩步回升態勢，根據最新巿調統計，台中地區農曆年後出現兩類積極購屋族群，分別是換屋族及高資產客戶，來客及...

類出國景點再加一！台隆手創館旗艦店進駐台中LaLaport

台隆手創館全新型態沉浸式體驗店，將於3月10日在台中日系購物中心三井LaLaport盛大開幕，這也是繼去年10月與日本第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦