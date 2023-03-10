住棒球場旁邊好嗎？房仲曝2大優勢

近期世界棒球經典賽掀熱潮，房仲業者指出，過去棒球場周遭給人嘈雜、光害的印象，恐對房價產生不利影響，但統計六都職業賽事等級以上棒球場的周遭房價發現，除了新莊棒球場周遭平均房價以0.1萬元的差距略輸行政區平均房價之外，其餘五都棒球場周遭房價都比行政區均價來得高。

永慶房屋社區專家分析，棒球場周遭的綠地空間和運動設施這兩大優勢，使得棒球場已不再是民眾避之唯恐不及的「地雷區域」，甚至高樓層所帶來的景觀視野，讓居住品質更加分。

永慶房屋天母區林昭志店長表示，天母棒球場位於忠誠路和士東路之間，是天母最繁榮的地段，周遭除了有數座百貨公司、士東市場外，還有完整的文教設施，包括三玉國小、士東國小、蘭雅國中、天母國中、台北美國學校等，是生活機能便利、文教氛圍濃厚的居住區域。再加上運動公園、綠地、以及高樓景觀等優勢，使天母棒球場成為天母的「房價突出區」並不意外。

林昭志分析，在天母棒球場周遭的公寓和電梯大樓行情，分別坐落在60-65萬元和90-100萬元之間。公寓類型的產品總價帶大概位於2,000-2,300萬元之間，電梯大樓的總價則位於5,500-6,000萬左右。林昭志補充，雖然棒球比賽時的加油應援聲難以避免，但球賽不是天天都有，再加上天母棒球場禁止鳴笛、晚間10點後不許加賽，降低干擾，對房價的影響已不再劇烈。

至於新莊棒球場周遭的房市狀況，永慶房屋新莊區蔡紹安店長指出，新莊棒球場周遭是新莊最早開發的區域之一，住家、商家密集林立，綠意相當難求，因此住宅周遭擁有一畝綠地是相當突出的環境優勢。而新莊棒球場擁有非常廣大的綠地公園，還有籃球場、網球場、田徑場、運動中心等設施，是非常全面的休憩運動空間，自然受到消費者青睞。

蔡紹安分享，在房價差不多的情況下，絕大多數的民眾都會優先選擇住在球場第一排。在鄰近綠地、採光良好的優勢下，球場的噪音、光害等問題，已不再是消費者特別擔心的缺陷。蔡紹安分析，新莊棒球場周遭以30年以上的公寓為主，根據樓層的高低，房價會有所不同，2、3樓的低樓層，平均單價大約在36-40萬元間；4、5樓的房屋大概在30-35萬元左右。

近年來，鄰近新莊體育場的「名人天廈社區」正式進入都更審議程序，預計將興建6棟地上35層大樓。除了電梯大樓在新莊棒球場周遭區域是不可多得的產品外，面對新莊棒球場第一排的房屋，還有著無限棟距的視野優勢，預估興建完成後，將創下區域的新高價。

綜觀棒球場周遭的房價表現，棒球場已不再是讓人卻步的公共設施，反而相當受到民眾青睞。對於喜歡棒球、熱愛運動的民眾，或是想要找具有保值能力的房屋的消費者，以棒球場周遭作為選擇房屋的起點，不失為一個好的方式。