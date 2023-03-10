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藏壽司遭匯損衝擊Q4財報 今年將開出首家中國分店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

亞洲藏壽司（2754）公告去年財報，其中，第4季因受到日幣反彈影響，造成業外匯兌損失，使得單季每股純益1.16元、年減24%，全年每股純益5.21元，雖創下掛牌以來歷史新高，但因不如市場預期，今（10）日早盤股價打落跌停。

亞洲藏壽司董事會通過去年財報，去年營收38.47億元，年增52.26%，營業利益3.22億元，年增906%，稅後歸屬母公司業主淨利2.41億元，年增9.95%，每股稅後純益5.21元，創下歷史新高表現。由於藏壽司去年第4季營收10.18億元，是歷史次高，但單季每股純益卻僅1.16元，造成失望性賣壓湧出，衝擊今日股價表現。

藏壽司董事會同時通過間接投資大陸地區人民幣3,000萬元，公司預計今年第3季要在上海開出首店，未來在中國的展店將以商場店為主。據悉，目前中國的迴轉壽司市場仍無領導品牌，加上不少餐飲品牌陸續撤出中國後，市場重新洗牌提供新的機會點，有利藏壽司展開中國市場布局。

藏壽司為日本前三大迴轉壽司業者，在日本有超過400家分店，近年積極布局海外市場，於2009年及2014年分別進入美國及台灣市場，當初母公司並決議以台灣為據點，計畫將擴展至中國大陸及東南亞市場，因此將台灣子公司更名為亞洲藏壽司。

揮別疫情，亞洲藏壽司2023年可望開出中國首店，初期將專注在上海地區的經營與拓展。隨著台灣明年展店腳步將放緩，預估上海將是公司下一波營運動能。

藏壽司

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