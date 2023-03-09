拓凱去年獲利創新高 每股擬配11元股息

碳纖維複材大廠拓凱（4536）去年每股稅後純益達24.89元，獲利創歷史新高，董事會今(9)日通過，每股擬配發11元現金股利，股息配發率44.2%，以今天收盤價239.5元計算，現金殖利率為4.59%。

拓凱今天通過去年度財報，合併營收109.65億元，受惠於自行車、安全帽、球拍等運動休閒產品，以及航空與其他手機應用產品，在疫情逐漸解封後市場及客戶需求大增，同比2021年成長26.2%。

隨著營收規模擴大加上精實生產成效，讓產品本業毛利率有效提高至35.40%，較2021年的30.54%增加4.86個百分點，稅後純益22.60億元、年增171.7%，每股純益達24.89元，營收及獲利均雙創歷史新高。

拓凱今天並舉行越南廠剪綵啟用儀式，拓凱目前在越南擁有7.5萬平方公尺的土地，一期新廠占地4.5萬平方公尺，投資金額約3,500萬美元，主要生產自行車車架及前叉，目標可提升現有產能的20%，並逐步提升至50%。

另外，拓凱中科后里預計投資1億美元新廠及廈門后溪二期新建廠房，同步於去年12月23日舉行上梁與封頂儀式，預計今年下半年土建工程陸續完工，明年可望投產貢獻營收。

而越南已完工新廠也於今年第1季開始量產，拓凱經過多年努力，建置多元生產基地及分散經營風險的投資佈局逐步到位，為集團未來長遠發展奠定良好的基石。

拓凱自結2月合併營收8.10億元、年增37.9%；累計前二月合併營收18.51億元、年增33.6%。

拓凱表示，今年第1季接單預期出貨樂觀，1、2月營收年增均超過三成以上。今年全球經濟及市場需求相對保守，集團經營也採取保守穩健政策因應。

球拍因Padel新產品投產帶動，以及航空產業從谷地翻升，將是帶動今年相對樂觀的產品項目。

隨著三地新產線的陸續投資，拓凱今年將重新調整產品生產線，加上投入各項自動化生產設備，來提高生產效率，以強化未來持續韌性的競爭力。