棒球經典賽吸眼球！愛爾達MOD收視狂飆 超越世足

2023 WBC世界棒球經典賽正式開打，全台立刻颳起收視旋風，MOD愛爾達負責完整47場轉播，首日收視即開出紅盤表現。根據尼爾森收視率調查，晚間8點時，台灣健兒於3局下平手僵局進攻大好機會，飆出4.17收視率，立刻超越去年卡達世足最高收視表現。

愛爾達表示，即便首場比賽台灣不敵巴拿馬，不過比賽過程毫無冷場，長達4.5小時的直播過程中，幾乎留住觀眾眼球，完全展露出專業轉播的服務特色。此外，網路社群也熱烈討論，愛爾達粉絲團、YouTube頻道也有將近300萬人次的累積點閱。

為期15天的世界棒球經典賽，除了台中A組預賽外，3月9日起在日本東京將展開B組預賽戰火，亞洲雙雄日本、南韓與澳洲、中國、捷克分在同組。尤其「日本武士」本次陣容星光閃閃，3月9日晚間6點首戰中國，將推出陣中王牌大谷翔平掛帥先發，爭取冠軍雄心濃厚。日本隊的所有賽事，MOD愛爾達也將全台唯一、場場直播。

而首戰失利的台灣在休兵一天後，將於3月10日晚間7點再碰強敵義大利。背水一戰的中華隊，屆時將精銳盡出爭取首勝。愛爾達表示，轉播團隊繼續駐守在洲際球場，為國人第一手送上最專業的轉播服務，邀請所有球迷朋友持續鎖定愛爾達頻道與所屬平台，一起為台灣加油。