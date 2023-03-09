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友嘉集團鄭重澄清 沒有供應設備及維修零件給俄羅斯

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
友嘉集團總裁朱志洋鄭重澄清，沒有供應設備及維修零件給俄羅斯。本報資料照片
友嘉集團總裁朱志洋鄭重澄清，沒有供應設備及維修零件給俄羅斯。本報資料照片

媒體8日報導，烏克蘭戰略學者指工具機大廠友嘉集團可能直接或間接協助俄羅斯製造武器，友嘉集團總裁朱志洋今(9)日特別提出澄清，強調俄羅斯辦事處早已中止運作，俄烏戰爭後，友嘉也沒有供應設備及維修零件給俄羅斯，嚴格遵守相關國際制裁規範。

國內媒體8日晚間，引述在台灣國防安全研究院駐點研究的烏克蘭戰略學者溥猷立(Yurii Poita)談話指出，友嘉集團可能直接或間接協助俄羅斯製造武器。

溥猷立根據烏克蘭經濟安全委員會資料指出，在俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略前，友嘉集團提供俄國650台高精度機床，對象也包括受制裁的俄國國防承包商。

對此，朱志洋今天下午主動提出澄清，否認相關的所有指控。他說明，友嘉集團在俄烏戰爭前提供俄羅斯市場的是3軸工具機設備，這類設備是無法作為軍事用途，而友嘉集團也從來沒有提供5軸高階工具機設備到俄羅斯市場。

朱志洋表示，友嘉集團在國際制裁規範之前，就已要求旗下子公司不能出貨設備到俄羅斯，更沒有提供5軸工具機設備。而在國際制裁俄羅斯之後，友嘉集團更嚴格遵守相關規範，沒有出貨設備和維修零件至俄羅斯市場。

朱志洋指出，友嘉集團旗下的歐洲子公司FFG Werke原先在俄羅斯設有辦事處，但俄烏戰爭前早已停止運作，中止所有服務，也沒有在當地庫存備貨。

朱志洋重申，友嘉集團嚴格遵守國際制裁規範，「作為國際性工具機集團，不會笨到去違反制裁規定」。對於相關媒體單方面錯誤的報導，友嘉集團也表達遺憾，並鄭重提出澄清。

俄羅斯 友嘉 朱志洋

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