推動多元居住支持 花敬群：全力照顧租屋與房貸族

內政部政務次長暨國家住都中心代理董事長花敬群今(9)日陪同行政院長陳建仁視察林口世大運選手村社會住宅。花敬群表示，2017年世大運結束後，選手村正式轉型為「只租不售」的社會住宅，共有3,490戶，為全國最大社會住宅。其中包含國際新創聚落、日照中心、非營利幼兒園及社會實驗基地等公益設施與空間，讓社會住宅不僅是保障居住的基礎建設，更在臺灣各地散發幸福與溫暖。

花敬群強調，政府興建社會住宅，是幫後代子孫存土地，未來將藉由區段徵收、捷運TOD（大眾運輸導向發展）等模式，在新闢科學園區、產業園區、機場、車站等場域時，將社會住宅納入規劃藍圖，讓社會住宅能永續成長。

此外，花敬群指出，內政部會針對國人居住需求與問題，依序提出「減輕民眾負擔，多元支持」的方案，目前正在執行的措施，包含300億租金補貼、持續增加直接興建與包租代管社會住宅供給等，其中社會住宅部分，預計113年底前可達成20萬戶目標，並會持續精進與調整相關政策，以務實態度來逐步解決民眾的居住問題。

精進300億租金補貼 讓民眾更方便申請

花敬群說，300億租金補貼在去(111)年已優先照顧27.7萬戶的租屋族，相信今(112)年在「隨到隨辦」、「舊戶直接延續補貼，不用重新申請」、「新申請戶之租約不強制提供房東身分證字號」、「放寬房屋的適用範圍，會以房屋稅和地政資料進行勾稽， 無資料者可以切結方式處理」及「擴大到18歲以上的租屋族皆可適用」5大精進作為的配合下，能夠照顧到更多租屋族。