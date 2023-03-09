朋億*2月營收4.66億元、月增1.4% 創同期新高

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今（9）日公布2023年2月合併營收達4.66億元，月增1.4%，年增23.9％，寫同期新高記錄。累計2023年前二個月合併營收9.26億元，年增7.1％。

朋億*表示，受惠兩岸地區半導體產業主要客戶保持良好訂單拉貨需求，並持續掌握原料供應交期、精進訂單生產出貨排程優化，助力旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程服務等業務銷售成長，帶動整體產能稼動率站穩一定水準之上，推升2月營收站上同期新高。

朋億*指出，掌握高潔淨度化學品、氣體供應與分裝系統、以及濕製程工藝設備領域掌握關鍵技術研發、高良率量產與專業人才團隊培育等競爭利基，有效滿足客戶於廠務、製程領域設備對於高穩定度、高潔淨度以及彈性配合客戶製程所需同步調整施作內容規劃及設備上的技術提升等需求，尤其以化學品供應系統設備（CDS）方面，服務客戶群涵蓋半導體、面板及電子級化學品製造等產業知名大廠，並握有台灣、中國、新加坡等銷售服務實績，朋億*積極整合研磨液供應系統（SDS）、特殊氣體供應系統、濕製程工藝設備等產品業務接單，並透過轉投資業務資源整合，除奠定客戶長期業務合作基礎，並助力單一接單金額提升、開拓新客戶業務合作等綜效。

展望2023年首季，朋億*持審慎樂觀看法。看好目前整體訂單量能高水位及高訂單能見度，且兩岸地區主要客戶仍保持良好訂單認列進度，隨著訂單出貨持續增溫，可望帶動朋億*營運表現逐季成長態勢。此外，朋億*持續深化垂直水平業務資源整合，擴大於廠務及製程領域業務發展利基，並同步採取銷售區域擴張、綠色環境技術投入、增加專業人才團隊等重要營運策略執行，以期挹注營運成長。