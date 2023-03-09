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王品2月營收續創同期新高 3月推鐵板燒新品牌「就饗」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品集團。圖／聯合報系資料照
王品集團。圖／聯合報系資料照

王品（2727）今（9）日公布2月營收18.2億元，創同期歷史新高，年增11.86%。其中，台灣事業群營收13.4億元，較去年2月大增1.8億元，改寫同期歷史紀錄，年增15.07%。大陸事業群逐步回穩，營收4.8億元，年增3.87%。若依照餐飲業慣例，將1、2月營收合併計算，台灣營收30億元，年增26.11%；大陸營收9.9億元，年增3.09%；兩岸合併營收39.9億元，年增19.46%。

王品集團表示，大陸在「陽康」、疫情逐漸趨緩後，商務部將2023年訂為「消費提振年」，餐飲業被列為「消費四大金剛」之一，從中央到地方推出各種擴大消費的振興政策，王品集團在重點城市擁有破百家門店，大陸事業群有望受惠復甦。

台灣事業群業績火熱，相較去年同期有春節貢獻業績，今年春節全數落在1月，但2月營收表現仍強勁，同期業績首度衝破13億元。在情人節商機挹注下，集團旗下西餐品牌「王品牛排」、「西堤牛排」、「THE WANG」、「夏慕尼」單月營收、來客數均較去年同期成長1-2成，其中王品牛排、夏慕尼當日業績更創全月高峰，較平日翻2-3倍。

此外，228連假帶動聚餐需求，吃到飽品牌表現亦佳，主打和牛鍋物吃到飽的「和牛涮」，台中文心崇德、高雄博愛2家分店入榜，主打燒肉吃到飽的「肉次方」，3家分店連續6個月破千萬業績，加上「青花驕」中山北店與「夏慕尼」中山北店，王品台灣事業群2月共有7家千萬門店。

農曆春節後向來是餐飲淡季，展望3月，王品推出多項優惠活動刺激消費，包含鍋物品牌推6,000元加菜金、中餐品牌推龍蝦宴等，加上將於3月15日開幕的新鐵板燒品牌「就饗」，均有望帶動淡季不淡。

營收 王品集團 餐飲業

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