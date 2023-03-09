跨境網購買氣旺 比比昂攜手樂桃航空線上商城在台跨境銷售

跨境趨勢銳不可擋！台灣自去年10月邊境解封後，報復性旅遊使得赴日觀光人數快速竄升，看準疫後觀光旅遊潮將帶動跨境銷售成長，Pchome網路家庭集團旗下日本跨境代標代購電商「Bibian比比昂」今（3/9）日宣布與日本首家LCC（Low Cost Carrier）品牌「樂桃航空」合作，成為樂桃航空線上商城「PEACH SHOP ONLINE」在台唯一授權合作的跨境銷售平台。

即日起不論是樂桃航空的原創IP商品、各式各樣的旅行週邊用品、或是樂桃精選的日本在地限定商品等，台灣消費者都可以透過比比昂「隨選即買」服務一鍵下訂，輕鬆以當地商品價格入手購買，同時享有業界最低的國際空運費、台幣付款免收海外手續費、零風險五大保證等優質服務。

比比昂指出，外交部統計，今年1月赴日人數近26萬人次，較去年同期暴增520倍，比比昂2022年全站GMV（Gross Merchandise Volume 網站成交金額）展現強勁增長態勢、年成長率超過50%，放眼今年的跨境網購買氣也依然旺盛，2月份的業績相較上月持續穩健走揚，解封後的出國潮毫不影響跨境網購的熱度。

比比昂於2021年推出「BB Check out 隨選即買」服務，透過將隨選即買購物車串接到各大品牌官網，讓消費者宅在家也能感受日本零距離購物的樂趣，合作的日本在地商家數已超過兩百家，今年將以三百家為目標邁進。

樂桃航空是日本首家LCC品牌，於2017年開設樂桃航空線上商城－PEACH SHOP ONLINE，以「販售讓人想要出外旅行的選物店」為概念，提供超過600款樂桃航空原創IP商品、旅遊週邊用品，還有日本當地限定商品等。目前樂桃航空的原創IP商品銷售額佔了線上商城總業績超過7成，以GUNDｘPEACH聯名熊、飛機模型以及鑰匙圈，這三大原創IP系列商品最受到品牌粉絲的喜愛，榮登全站熱銷前三名。值得一提的是，樂桃航空也指出，「PEACH SHOP ONLINE」的海外訂單竟有高達70%來自於台灣、為海外市場最主力的消費客群，受歡迎之程度可見一斑。