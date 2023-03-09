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屋主大推信義房屋線上委託 房地產科技讓售屋更便利

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋重愛店專員曲家柔運用房地產科技服務客戶，讓客戶獲得更好的看屋體驗。圖/信義房屋提供
信義房屋重愛店專員曲家柔運用房地產科技服務客戶，讓客戶獲得更好的看屋體驗。圖/信義房屋提供

信義房屋近年致力於推動房產科技（Proptech），針對賣方有我家有多夯相關功能、DiNDON智能賞屋與AI智能配案等數位工具，幫助屋主的物件更精準找到適合的買方；一名屋主就讚揚信義房屋以科技化方式簽委託書，讓他不用特地抽時間與房仲碰面，線上簽委託書的過程中，房仲曲家柔就用電話仔細解說，讓他感到十分安心，後續也滿意的委託另一間房屋給她。

信義房屋重愛店專員曲家柔表示，這名客戶住在南高雄，有一間北高雄的房子要出售，起先都由是她親自到南高雄請客戶簽署紙本委託書，委託到期後，要再請屋主續約，屋主在整個服務過程中，感覺她做事仔細，進而信任她以線上續約委託。

以科技工具服務客戶，也不忘服務溫度。曲家柔先與屋主說明有線上續約這項服務，協助屋主將資料填好後，寄給委託書電子檔，並同步請屋主確認委託書細節，過程中都得仔細說明「為什麼要簽這些文件、核對後續要簽的文件有哪些」。

屋主也回饋，使用科技服務過程中都得到好的服務與成效，之後將另一間房屋委託給曲家柔出售，最後順利出售。

曲家柔說，數位科技的應用不僅響應國際ESG趨勢，減少用紙，屋主也不用舟車勞頓，而這樣的做法也兼顧交易安全，相關文件作業都會寄送至客戶手機一組驗證碼，確認是屋主本人，審核後才會執行。

服務過後，屋主回饋，信義房屋的服務與其他同業不同，房仲在說明買賣流程都很清楚，也都照既定流程進行，確保客戶的權益，且在看屋、簽約過程中有許多數位工具可選擇，不僅便利賣方，也增加買方看屋的誘因，讓自己的房子更快銷售出去。

曲家柔表示，數位智能賞屋也增加許多效率，並與客戶開啟更多話題，例如許多買方不曉得房屋買來可以怎麼整理，但是智能賞屋有3D變裝功能，可以線上一鍵套用不同風格的裝潢風格，讓買方可以更快想像家的模樣。

此外，業務拍照常受限於手機規格、拍照技術等，不一定能完整呈現空間感，智能賞屋由專業的攝影師拍攝，消費者可以3D看到室內整體空間，甚至從陽台看出的視野都能一目了然，以房地產科技為房屋加值，讓屋主出售房屋更有效率。

信義房屋 房仲 手機

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