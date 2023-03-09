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東京威力科創以行動力挺公益 續捐百萬公益金

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
東京威力科創以行動力挺公益，今年續捐百萬公益金。業者／提供
東京威力科創以行動力挺公益，今年續捐百萬公益金。業者／提供

全球前三大半導體設備製造商Tokyo Electron （TEL）在台子公司東京威力科創，長期投入社會公益活動、關注社會各角落。除了舉辦眾多活動號召同仁及眷屬齊響應外，多年來不間斷的捐贈愛心公益金，將關懷送到台灣各角落，實踐企業社會責任（CSR）及TEL FOR GOOD的理念，達到取之於社會，用之於社會的精神。

東京威力科創今年特別於公司家庭日（3月4日）舉辦捐贈儀式，讓更多員工及眷屬一同見證公司善款的運用，期望藉實際行動拋磚引玉，帶動社會正循環的力量。這次捐贈儀式邀請四家長期合作的公益團體出席，包含RE-THINK重新思考、至善社會福利基金會、台南市復健青年勵進會與惠光導盲犬學校，一同受贈總計新台幣100萬元的公益金。

東京威力科創表示，除了持續捐贈公益金、關懷社會與推廣環境教育外，更在企業內部搭建公益平台，成為企業與公益團體的橋樑。除了定期宣傳公益活動訊息外，也透過講座及活動，讓員工藉由實際參與，認識各種公益團體、關心社會議題，與公司攜手實踐地球公民的義務，共同打造永續幸福企業。

東京 公益活動 新台幣

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