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李世聰曾找張國煒搞飛機 與賴英里合作不敵疫情收攤

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
龍巖集團總裁李世聰今天驚傳病逝，享年65歲。圖／聯合報系資料照片
龍巖集團總裁李世聰今天驚傳病逝，享年65歲。圖／聯合報系資料照片

龍巖集團創辦人暨總裁李世聰昨天（8日）病逝，享壽65歲，集團也發聲明表示，總裁安詳離世，家屬皆等陪同在側，圓滿人生最後旅程。

熱愛投資的李世聰，殯葬本業經營得有聲有色，業外也多角化布局，並看好富豪私人商務飛機市場。

而星宇董事長張國煒在2018年創立星宇航空，接受媒體訪談時，也提到一個關鍵轉折點。由於他父親長榮總裁張榮發的身後事交由龍巖辦理，張國煒也因此認識龍巖總裁李世聰，「我離開長榮後，剛好李總裁購入私人商務飛機，他來問我意見，我也樂得幫他看一下，我突然意識到，原來我還是喜歡飛機，也只能搞航空業吧。」

雖然張國煒無意願，但李世聰在2018年轉而找上前華航董事長趙國帥，一起成立騰達航空，而李世聰擁有價值高達21億元、有「商務機勞斯萊斯」之稱的灣流座機，也委由騰達管理。

後來由有「長笛公主」之稱的寒舍前董事長賴英里，擔任騰達董座一職。李賴兩人過去曾被拍到互動親密的畫面，兩人在事業上的緊密合作也成為市場話題。只是不敵疫情衝擊，這家設立僅兩年多的私人商務專機公司，在2020年9月就收攤。

市場人士說，疫情期間，隨著各國陸續封城，騰達只能做機組員不下機的當天往返行程，或讓有錢人包機飛花東、澎湖的「國旅線」；但以灣流G650ER來說，每年的油錢、地勤、維修管理等費用，約要新台幣1億元，等於每月至少要花好幾百萬元。

業界認為，雖然李世聰擁有數百億元的財力，依舊可苦撐起騰達，但會想收掉，應是重視營運績效的習慣使然。

李世聰 張國煒 龍巖

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