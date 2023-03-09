新竹這社區賺翻！5筆轉售全大賺 最多2,400萬

新竹市近年房價飆，買房獲利驚人，尤其是高價宅。房仲統計實價資料，2022年新竹市住宅成交單價最高者，為關埔重劃區的喬立悅容，拆算車位每坪65.5萬元，該社區去年有5筆轉售資料，4筆增值超過2,000萬元，最高達2,400萬，1筆超過1,900萬元，5戶平均每戶轉售增值約2,200萬元。

資料顯示，這5筆賣方入手都在2013年，持有9年轉售獲利金額遠遠超過一般人9年的年薪。

大家房屋企研室總監郎美囡分析，關埔重劃區為竹科門戶，居住於此者多數就業於竹科，薪資高、購買力強，看準區域的消費力及產業發展，新建案開價在每坪80萬上下，且建商對價格相當堅持，因此中古屋市場中，知名社區價格上揚力道強。

她表示，不僅「喬立悅容」去年轉售增值空間大，「富宇君鼎」及「昌益芬蘭」這兩個社區也都有顯著增值的交易。

住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶指出，喬立悅容社區規劃佳、地段好，相同規格的社區成交行情都有5、6字頭，不過關埔一帶也並非每個社區都在同一價格水平，若是屋齡30年左右、屋況老舊者，仍有3字頭的大樓住宅。

曾文慶表示，由於政府打炒房，已不見投資客入場，市場交易緊縮不少，但關埔一帶供給量不高，屋主見市場風向也傾向惜售，目前主力買盤以在竹科就業的自住客為主，因步入結婚、有小孩的階段需要購屋、換屋，或是以買代租，及不願再長時通勤而就近購屋的買方，且這些買方對價格有認知，希望居住舒適、不用費心修繕，仍願意以較高的預算購入相對高價的社區。