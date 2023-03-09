愈打愈漲？打炒房修法公布一年 這區房價強漲8成

號稱史上最重打炒房、平均地權條例修正案在2021年12月提出，隨即引發市場熱烈討論，許多人希望能抑制抑制新建案房價上漲。不過住展雜誌統計，修法公布後一年間，北台灣新建案房價持續上揚，其中，寶山房價年漲幅甚至飆到八成以上，相當驚人。

根據住展調查，自2021年Q4至2022年Q4，北台灣新建案漲幅前十區，依序為寶山、芎林、北區、竹東、香山、新豐、鶯歌、三峽、關西、新埔，年漲幅全超過二成。十區除新北鶯歌、三峽，其餘八區都位在新竹地區。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管有諸多政經因素干擾，房價統計期間，新竹房市仍屬熱絡，甚至在北台灣整體房市氣氛最低迷的去年第四季，新竹也還有不少新案亮相，開價則繼續往上走，新竹市北區金雅重劃區、東區都計外地區，相繼出現開價5字頭新案。

新竹市有兩區擠進漲幅前十大行政區。北區憑藉區段成熟生活機能，以及鄰近高價區竹北、東區等條件，抓取竹科客目光，房價從每坪26.5萬元漲至37.7萬元，年漲幅約42%，位居前三。

位置較偏的香山區，房價漲幅也不容小覷，已從22.1萬元上升至29.8萬元，年漲幅約34.8％，排在第五。

至於新竹縣，外圍地區如寶山、芎林、竹東、新埔等地，新案價位皆已漲到3字頭，主要是精華區供給稀缺導致買盤外溢，各區房價相繼跟漲。

其中漲幅最狂的，當屬寶山，受台積電擴廠及造鎮案開賣影響，房價由一坪19.3萬元，飆到35.5萬元，年漲幅達83％，稱霸北台灣。

北台灣漲幅前十大行政區中，將有捷運行經的鶯歌、三峽，是榜單中較特別的區域。鶯歌新建案房價由原先的每坪25.9萬元，漲至33.2萬元，年漲幅約28％，排在第七；三峽新建案房價從28.1萬元，跳升至36萬元，排在第八。