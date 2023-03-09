台中捷運搭乘人數破百萬，「捷運宅」利多再度成為焦點。不動產業界分析，隨勢而起的軌道經濟，正在改變台中人的交通習慣，可以預期捷運宅將成為未來購屋人置產的標的，更是推動台中房價的大力丸。

台中捷運快速達成運量高成長期，展現出極強爆發力，2022年12月及2023年1月的單月運量，持續衝破百萬人次，分別來到105.7萬及101.7萬人次，運量並持續攀升中。

隨著中捷運量呈現猛爆性成長，高鐵台中站2022年12月份進出人次也已飆破209萬人次，其中透過台中捷運高鐵台中站的進出人數為40萬人次，也就是說，有越來越多人使用台中捷運轉乘高鐵，作為通勤工具。

而其中，捷運大慶站運量表現最為突出，也達30.3萬人次，排名第二，僅次於高鐵台中站，足見大慶高鐵商務往來頻繁，甚至超越市政府站的27.2萬人次。

業界指出，自從台中捷運綠線通車以來，都會環狀路網的逐漸成形，交通接駁工具普及如U-BIKE等，隨勢而起的軌道經濟，正在改變台中人的交通習慣，更是成為推動台中房價的大力丸。

根據中捷的公開資訊統計，2022年12月的交通運量高達105.7萬人次，正式突破百萬大關，與2022年6月的49.3萬內次相較，短短半年就足足成長一倍，創下捷運通車一年半以來的新高。

這也說明了台中市民的交通習慣正在改變，許多民眾開始沿著捷運沿線置產投資，隨著購屋需求迅速成長、軌道運輸帶來的人潮，順勢也帶動一波南區房市的補漲行情。

業者表示，台中捷運環狀路網串聯所有台中的交通主幹道，台中捷運創造奇蹟，正在改變大家的生活，以大都會台北捷運為例，捷運宅周邊會逐漸成為水漲船高的生活圈，房價與商圈發展也會跟著趨勢快速向上，應此宜提早布局而不要錯過。

至於台中哪站捷運宅最值得買？專家分析認為，雙捷交匯三鐵共享的「大慶站」，有軌道效益結合生活機能，坐擁長遠利多。

台中市唯二雙捷交會點的「文心大慶站」，因為享有雙鐵共構、三鐵共享的地理位置優勢，也成為購屋置產的熱門地區之一。從捷運通車以來，南區文心大慶站周邊除捷運帶來的新商圈成形，未來13期重劃區也勢必帶來房價的外溢效應。

業界分析，大慶站運量顯著上升的原因，除了享有紅綠線雙鐵共構優勢，更因高鐵軌道效益加持，大慶站身為南台中捷運轉乘高鐵的大站，通勤人數眾多，也使運量顯著上升。

從文心大慶站出發，短短4站以內便可直通台中烏日高鐵站，或搭乘台鐵紅線，南北輕鬆串聯豐原與彰化。

除了交通便利之外，文心大慶站周邊優良的生活機能，更是被評為台中最佳生活圈之一，擁有明星學區樹義國小、和平國小、台中高工，以及中山醫學大學、中興大學等多座高等學府。

此外，文心大慶站前面就是中山醫院區，也成為市民生活的安心指標，更鄰近國圖館特區、國美館藝文特區。

南區豐富的生活圈及優質的人文氣息，皆為軌道生活大大加分，更有台中市的文心森林公園，以及豐樂雕塑公園、忠明綠園道、健康綠園道、興大綠園道為伴，流汗運動兼顧身心，三座綠意環線，讓生活自在且舒適的呼吸。

以大慶站周邊指標個案「昌祐X CITY」為例，規劃35至52坪，每坪38.8萬元起，坐擁市中心生活機能，加上城心難得一見的萬坪基地整體開發，享最高CP值，周邊並擁有萬坪公園與3條綠園道、國圖館等重大建設。