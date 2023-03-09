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農曆春節買氣提前發酵 特力2月營收年減二成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

特力（2908）公佈2月份合併營收22.2億元，年減21.8%。其中，2月貿易營收為10.6億元，零售營收為10.9億元。累計前二月營收54.26億元，年減17.13%。

特力表示，2月貿易事業體較去年同期減少，主要受到客戶調整庫存以及2月份工作天數較少所致，成長動能暫時趨於保守。目前歐美部分電商及零售企業延長促銷季，期望加速將庫存降至合理水位；特力將關注後續發展並且用靈活之採購策略以因應市場情況，也將持續密切關注全球局勢的發展並及時採取因應措施。

特力零售事業體2月份合併營收亦較去年同期減少；主要受到大環境房地產市場不振，房屋移轉棟數減少之影響，消費者對傢俱類及家居裝飾類商品之需求減緩，再加上今年農曆春節的買氣已提前於1月及去年12月份發酵，月營收較去年同期減少。

特力表示，面對外在環境帶來的不確定性，台灣零售將持續擬定「以客戶為中心」的策略方向，持續強化服務行銷溝通，擴張服務性商品銷售，提供給客戶最多元且新穎的服務，打造特力零售通路的獨特性。

特力 營收 電商

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