華王大飯店變身「港灣1號院」 刷新高雄小宅成交紀錄

高雄多家老字號飯店近年紛熄燈轉建住宅大樓，位在愛河灣附近的華王大飯店拆除後推出「港灣1號院」，因坐擁山、海、河、港無敵景觀，去年10月預售至今大賣近500戶，有百餘戶單坪價位站上5字頭，刷新高雄小宅成交紀錄！

華王、國賓、華園等鄰近愛河的知名飯店近年均規畫轉建住宅大樓，當中華王大飯店不只坐擁愛河灣美景，登高更能盡覽高雄港及壽山優美景致，四面環景的稀有性，從經營飯店到改建住宅大樓都成就獨特價值，備受市場青睞。

華王大飯店投資興建「港灣1號院」位於五福四路，將興建地下6樓、地上37樓的超高大樓，規畫14至36坪的1至3房產品，臨五福路並有10間店面，總銷約130億元，完工後不僅是鹽埕區最高樓，也是戶數最多的住宅社區，單坪開價46萬到60萬，在低自備款及地理區位雙優勢下，十分吸睛。

這批建案由日本大成建設監造，RC＋SRC鋼骨結構，採用嚴格的日系施工與品管標準，並規劃可一覽灣區美景的露天泳池、親子遊戲室、健身房等新東方AMAN STYLE公設空間。

巨豐旅館特助苗青德分析表示，高雄愛河灣硬體建設陸續到位，包括高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、輕軌、捷運等公共建設均啟用，也是國慶焰火、台灣燈會等大型活動舉辦的首選地。「港灣1號院」四面臨路、四面環景，高樓層可盡覽高雄山海河港，環境媲美紐約長島、雪梨港、東京灣，出門步行5分鐘就能到愛河灣、駁二特區，走路300公尺到輕軌，5分鐘到捷運站，生活機能便利，因此吸引桃園、新竹、台北、台南等全台置產族。