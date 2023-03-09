龍巖創辦人 李世聰辭世

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

龍巖集團創辦人暨總裁李世聰昨（8）日上午因病辭世，享壽65歲；龍巖表示，集團正籌備相關治喪事宜，感謝各界關心。李世聰在生前已完成交班，龍巖董座在2020年12月已由女兒李凱莉（Kelly Lee）接任。

李世聰是殯葬大亨。龍巖表示，總裁一生推動生命產業改革與發展，引領產業創新，樹立業界典範，龍巖將秉持總裁精神理念，繼續提升生命產業服務。

近年李世聰查出罹患腦瘤，不僅打亂事業版圖規劃，更讓他提早啟動接班布局計畫，但因其子李俊毅無意接班，轉而將龍巖交給女兒。2017年，李世聰轉讓市值逾百億元股權予女兒，2020年12月女兒更接下龍巖董座一職。

李世聰早年從事電子零組件外銷的家族事業，1992年接下父親友人的三芝白沙灣安樂園土地，當時才33歲；一次協助名人葬禮中，看到國內殯葬產業草率處理身後事，加上生命服務產業經營環境落後，讓他決心改革。

李世聰開啟的生命服務事業，從制度、品質做起，將電子業的規格、制度導入殯葬業，並與日本知名殯葬集團SUNLIFE合作，進行技術交流合作；加上龍巖「以人為本，從心出發」的核心精神、文化理念獲客戶認同。

龍巖 李世聰 日本

延伸閱讀

龍巖李世聰原做電子外銷 一場葬禮讓他半路出家、開啟逾30年殯葬事業

「殯葬業大亨」龍巖集團總裁李世聰今辭世 享壽65歲

「殯葬天王」龍巖集團李世聰神經膠質細胞瘤逝！醫：幾乎是惡性，8症狀要懷疑腦瘤可能

催生殯葬法 人大代表：免費提供墓地和骨灰盒

相關新聞

龍巖創辦人李世聰 65歲病逝

龍巖集團創辦人暨總裁李世聰昨天病逝，享壽六十五歲。集團發聲明表示，總裁安詳離世，家屬皆等陪同在側，圓滿人生最後旅程。

創新論壇22日登場／王錫欽：鋼化聯產 催動碳循環

2050年碳中和是人類有史以來最大的挑戰，也為產業帶來新的發展契機，中鋼總經理王錫欽認為，可以預期未來會有企業因擁有淨零...

看好台中高資產族潛力 FUNWOO德載國際不動產插旗台中

看好中部高資產客戶的潛力與需求，創立於美國矽谷的「FUNWOO德載國際不動產」，今(8)日宣布插旗台中，將第一個美式體驗...

上銀攜手12家夥伴 榮獲工具機研究發展創新產品雙項大獎

上銀科技（2049）「潛水式高速迴轉工作台」，以轉速提升400%，加工時間減少60%，碳排放量減少55%，物料可回收利用...

進典工業首次參加美國電力展 搶攻美燃氣電廠商機

近期剛掛牌上櫃的高階工業閥門廠JDV進典工業（6843），首度參加美國電力展，展出新世代高溫高壓電廠閥門產品，進典希望透...

國內營建業首倡 大陸工程發展身心平衡計畫

大陸工程展開為期五年的身心平衡（Wellbeing）計畫，今（8）日發表初步成果，大陸工程表示，身心平衡為台灣營建業界少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦