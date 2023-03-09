龍巖創辦人 李世聰辭世
龍巖集團創辦人暨總裁李世聰昨（8）日上午因病辭世，享壽65歲；龍巖表示，集團正籌備相關治喪事宜，感謝各界關心。李世聰在生前已完成交班，龍巖董座在2020年12月已由女兒李凱莉（Kelly Lee）接任。
李世聰是殯葬大亨。龍巖表示，總裁一生推動生命產業改革與發展，引領產業創新，樹立業界典範，龍巖將秉持總裁精神理念，繼續提升生命產業服務。
近年李世聰查出罹患腦瘤，不僅打亂事業版圖規劃，更讓他提早啟動接班布局計畫，但因其子李俊毅無意接班，轉而將龍巖交給女兒。2017年，李世聰轉讓市值逾百億元股權予女兒，2020年12月女兒更接下龍巖董座一職。
李世聰早年從事電子零組件外銷的家族事業，1992年接下父親友人的三芝白沙灣安樂園土地，當時才33歲；一次協助名人葬禮中，看到國內殯葬產業草率處理身後事，加上生命服務產業經營環境落後，讓他決心改革。
李世聰開啟的生命服務事業，從制度、品質做起，將電子業的規格、制度導入殯葬業，並與日本知名殯葬集團SUNLIFE合作，進行技術交流合作；加上龍巖「以人為本，從心出發」的核心精神、文化理念獲客戶認同。
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