新鼎今年新簽約額近40億元 全年營運續樂觀

系統廠新鼎（5209）今（8）日舉行法說會，總經理陳漢宗表示，去年新簽約金額、在建工程跟營收都創下歷史新高，今年新簽約金額已有39.4億元，在看好科技廠建廠加上ESG商機，該公司對今年營運仍維持正向。

陳漢宗表示，去年新頂跟集團旗下公司萬頂的核心能力相互結合下，建立全面性的智慧服務，展現跟市場差異化的一些優勢，成功地取得整改工程、生技以及高科技領域的許多接案，所以雖然去年整體大環境較為不利，但新鼎在新簽約金額、在建工程跟全年營收金額都創下歷史新高。

陳漢宗說，以近幾年的年度新簽約金額來看，2019年約10.7億元、2020年19.9億元、2021年揚升至66.9億元、2022年更高達80.2億元，陳漢宗表示，今年到目前為止，新簽約金額已有39.4億元，全年新簽約金額仍樂觀。

而以在建工程金額來看，由於接單量持續增加，因此近幾年新鼎在建工程金額也呈現逐年上升，2019年僅38.2億元，至2022年已飆升至145.5億元，統計至目前為止，新鼎的在建工程金額持續攀升至181.9億元，也將有利今年營運表現。

在營運展望上，陳漢宗指出，新鼎合併萬鼎公司後，逐步往高科技建廠發展，在高科技建廠提供一站式的整體服務，今年仍將積極爭取高科技廠、生技廠以及智慧的綠建築中的系統整合方面的專案，將是今年新鼎重要的營運動能。