快訊

經典賽／首場就慘遭震撼教育 中華隊年輕球員必須戰勝壓力

經典賽／中華隊5：12被巴拿馬電爆 2萬人見證洲際慘案

61歲「鰲拜」難得曝光全家福 23歲帥兒遺傳老爸有亮點

新鼎今年新簽約額近40億元 全年營運續樂觀

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

系統廠新鼎（5209）今（8）日舉行法說會，總經理陳漢宗表示，去年新簽約金額、在建工程跟營收都創下歷史新高，今年新簽約金額已有39.4億元，在看好科技廠建廠加上ESG商機，該公司對今年營運仍維持正向。

陳漢宗表示，去年新頂跟集團旗下公司萬頂的核心能力相互結合下，建立全面性的智慧服務，展現跟市場差異化的一些優勢，成功地取得整改工程、生技以及高科技領域的許多接案，所以雖然去年整體大環境較為不利，但新鼎在新簽約金額、在建工程跟全年營收金額都創下歷史新高。

陳漢宗說，以近幾年的年度新簽約金額來看，2019年約10.7億元、2020年19.9億元、2021年揚升至66.9億元、2022年更高達80.2億元，陳漢宗表示，今年到目前為止，新簽約金額已有39.4億元，全年新簽約金額仍樂觀。

而以在建工程金額來看，由於接單量持續增加，因此近幾年新鼎在建工程金額也呈現逐年上升，2019年僅38.2億元，至2022年已飆升至145.5億元，統計至目前為止，新鼎的在建工程金額持續攀升至181.9億元，也將有利今年營運表現。

在營運展望上，陳漢宗指出，新鼎合併萬鼎公司後，逐步往高科技建廠發展，在高科技建廠提供一站式的整體服務，今年仍將積極爭取高科技廠、生技廠以及智慧的綠建築中的系統整合方面的專案，將是今年新鼎重要的營運動能。

生技 營收 法說會 ESG

延伸閱讀

桃園簡送德古宅修復開工 閩式三合院古蹟明年底復原

藍營指控鄭文燦蓋毛胚屋 綠營回擊：刻意抹黑負面問政

阿朗壹古道旁修農路惹怒環團 民代會勘時挺公所開路便民

桃園古蹟簡送德古宅辦理修復 預計113年底完工

相關新聞

看好台中高資產族潛力 FUNWOO德載國際不動產插旗台中

看好中部高資產客戶的潛力與需求，創立於美國矽谷的「FUNWOO德載國際不動產」，今(8)日宣布插旗台中，將第一個美式體驗...

龍巖李世聰原做電子外銷 一場葬禮讓他半路出家、開啟逾30年殯葬事業

殯葬大亨龍巖（5530）創辦人李世聰今（8）日上午因病辭世，享壽65歲；李世聰最為人熟知為殯葬事業的經營，事實上，早年的...

Google提共榮 媒體公會：解決問題的開始 盼付費接棒

針對國際數位平台巨擘Google集團3月8日發表「台灣新聞數位共榮基金計畫」， 中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、 ...

高端疫苗最大股東基亞改派代表 張世忠卸任董座

高端疫苗（6547）今（8）日公告法人董事改派代表人，最大股東基亞生技（3176）改派張銘政為代表人，基亞董座張世忠也因...

搶攻安心飲食商機 卡廸那拿下台灣首支國際無添加認證

搶零食安心健康商機，聯華食（1231）長銷洋芋片品牌卡廸那，2018年即推出台灣第一支無任何添加物的全天然洋芋片系列，帶...

高端四價流感疫苗核准上市 今年公費流感疫苗戰況激烈

高端疫苗（6547）今（8）日宣布，該公司與韓國GC Pharma合作，由GC Pharma生產疫苗原液、高端竹北廠進行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦