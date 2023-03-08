上銀攜手12家夥伴 榮獲工具機研究發展創新產品雙項大獎
上銀科技（2049）「潛水式高速迴轉工作台」，以轉速提升400%，加工時間減少60%，碳排放量減少55%，物料可回收利用率高達90%，榮獲第16屆工具機「研究發展創新產品」競賽，節能減碳暨智慧產品創新獎-佳作獎與數值控制工具機關鍵零組件類-優等獎。
上銀科技董事長卓文恒表示，這次同時獲得雙項大獎，是對上銀研發團隊在技術創新、節能減碳上的努力，給予最正面的肯定。
上銀科技潛水式高速迴轉工作台，為全球唯一可量產IP68防水，且可連續於1,000rpm高轉速運轉的直驅迴轉工作台。不但榮獲第31屆「台灣精品獎」銀質獎的肯定，且為世界首創高轉速可浸式力矩馬達轉台。
這項產品採航太級類陶瓷表面高強度鋁合金，輕量節能，重量減少60%，絕緣保護提高80倍，增強抗腐蝕性，具IP68防護等級，可長時間於液體中運作，加工效率提升10倍以上。
訴求可提供客戶完整機電整合系統的模組化設計及高效率節能減碳解決方案，適用於高階放電、線切割、雷射等非接觸式微細加工設備，可生產車用、半導體、醫療等精密零件。
今年台北國際工具機展，上銀科技與12家客戶聯合展示，提供機智升級的解決方案，而參與合作的夥伴包括為永進機械、先捷科技、和成機電、協鴻工業、徠通科技、總格精密（4578）、達佛羅、精呈科技、赫騏精密、霄特國際、歐群科技與鑛騰等。
卓文恒表示，歡迎各界前往台北南港展覽館二館1樓，攤位號碼Q0502，HIWIN以專業核心的機電整合產品，為客戶提供完整解決方案，期待與您一同啓航前行。
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