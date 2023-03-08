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神岡豐洲二期開發案爭議 中市府：法院審理中

中央社／ 台中8日電

對於台開公司董事長邱于芸今天召開記者會，強調台開依舊是豐洲二期開發案唯一合法廠商，台中市政府表示，已委任律師提起行政訴訟，法院正審理中，預定9日召開準備庭。

台開公司今天發布新聞稿指出，民國101年，台開受台中市政府委託，負責辦理神岡豐洲科技工業園區二期開發案，未料，台中市政府事後片面違法終止契約，雙方因此鬧上法院。由於相關爭議目前仍在訴訟中，今天台開董事長邱于芸召開記者會，強調台開現在依舊是豐洲二期開發案唯一合法開發廠商。

對此，台中市經發局回應指出，有關台中市神岡豐洲科技工業園區二期開發案，台中市政府已於110年10月12日起與台開公司終止契約。

經發局表示，中市府並於110年11月10日委任律師向台北高等行政法院遞狀提起行政訴訟，目前正由法院審理中，並預定於今年3月9日召開準備庭，後續將依法院判決結果辦理相關事宜。

台中市 邱于芸 台開

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