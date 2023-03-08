Google提共榮 媒體公會：解決問題的開始 盼付費接棒

針對國際數位平台巨擘Google集團3月8日發表「台灣新聞數位共榮基金計畫」， 中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、中華民國電視學會兩大電視媒體公學會表示尊重，並希望這是一個解決問題的開始，對於Google肯認台灣新聞媒體在華語文世界、在民主陣營的重要與獨特價值，公學會也表示肯定，執行細節待揭露，良性付費與分潤應接棒推動。

電視媒體公學會更呼籲政府，就國際平台付費與合理分潤的根本關鍵，也應盡快推動下一個階段的對話會議，在第一階段對話會議建立的基礎上，再做推進。

電視媒體公學會強調，請Google集團總部本於共好、平等、尊重，聆聽並真誠回應夥伴心聲，Google集團（含youtube）平台僅以流量作為唯一變現標準，已經導致整體傳播環境快速惡化，新聞更是首當其衝，電視媒體公學會懇盼能夠促成「整體媒體產業環境的改善」，盡快建立「夥伴推播、分潤的優化與良性化機制」，公平合理付費，鼓勵品質也可以變現，共同導引平台內容良性發展，讓演算法不是一味追逐數量，也能產生質化的價值。

兩大電視媒體公學會同時希望Meta也能提出「夥伴推播、分潤的優化與良性化機制」，「公平合理付費的共榮方案」，一起改善我國媒體產業環境。

此外，兩大電視媒體公學會鄭重提醒，未來在執行「台灣新聞數位共榮基金計畫」時，不應涉及內容的審查，必須尊重我國新聞媒體應有的專業自主。對谷歌今天宣布委託「數位經濟暨產業發展協會」（DTA）來管理基金的發放與審查，然而相關管理的細節，包括申請資格與定義、審議程序、組織架構、參與成員，目前均未充分揭露，電視媒體公學會對此表示高度關切，將於近日安排拜訪DTA進行溝通。

以下為中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會、 中華民國電視學會完整訴求：