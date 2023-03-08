六角攜手韓國Food Zone 日出茶太挺進韓國、5年將開200店

六角（2732）今（8）日宣布與韓國知名連鎖餐飲集團Food Zone公司簽定5年200店總代理合約，雙方將攜手開拓韓國手搖飲市場。六角國際董事長王耀輝表示，此次與知名品牌Pizza Maru總公司簽約韓國地區品牌授權，希望藉由其成熟連鎖加盟運營經驗與市場開發實力，針對韓國手搖飲市場注入品牌的創新思維。另一方面也可望提升日出茶太海外市場的強勢部署，持續挹注集團成長動能。

Food Zone集團旗下擁有韓國No.1超人氣薄餅品牌「Pizza Maru」，主打各款韓式風味的Pizza產品，除了在韓國地區外，仰賴品牌代理加盟經營經驗豐富，全球已超過600家門市。Pizza Maru執行長李智訓表示，有鑑於該集團在韓國地區加盟體系健全及快速拓展力道，再加上Chatime日出茶太在國際上的品牌營運實力，有信心可以達成合作目標。看好Chatime日出茶太品牌國際能見度、產品品質與供應鏈優勢、以及國際團隊組織健全等合作條件，是集團考慮與六角國際簽約的重要因素。

王耀輝也說明，在韓國餐飲連鎖加盟體系發展成熟，非常適合輕投資類型的手搖茶飲品牌快速拓展，品牌國際知名度、科技茶飲品質管控以及操作標準化皆是拓展連鎖加盟體系的強勁優勢。

六角今日並公告2月合併營收3.3億元，年增率7.78%，累計前二月營收6.6億元，年增3.09%。