早稻田MBA學生走進台灣企業 柯文哲談台日政經合作及未來趨勢

日本早稻田大學經營管理研究所西山茂教授等近三十名師生，來台參訪台灣企業-力宇教育及凱衛資訊，以深入了解台灣數位學習與台灣經濟的現況與未來發展。

力宇教育王崇旭董事長向來訪的日本師生介紹了台灣數位學習市場的現況和潛力，特別是在 COVID-19 疫情下，台灣線上學習市場經歷了快速成長。他進一步指出，台灣目前數位學習市場的發展需要橫跨各行業的企業合作，透過技術創新與商業模式創新，共同促進產業的發展。另外，凱衛資訊謝文龍特助，分享台灣目前的經濟現況。謝文龍特助指出，台灣在經濟發展方面具有巨大的潛力，近年來政府推動的各項政策措施也逐漸發揮作用，促進經濟穩定增長。

力宇教育王崇旭董事長分享台灣與國外的數位學習概況。圖／力宇教育提供

凱衛資訊謝文龍特助分享台灣的金融產業現況。圖／力宇教育提供

早稻田師生也同時與民眾黨柯主席進行交流活動，柯主席既熱情又詳細的與早稻田學生進行問與答，學生們踴躍的發問了許多台日政治經濟及教育的問題。柯文哲主席在交流中表示，台灣與日本在文化和經濟上有很多相似之處，兩者之間的交流與合作十分重要。他表示，近年來台灣和日本在旅遊、文化、教育和科技等方面的交流越來越頻繁，希望未來能有更多的合作機會。

民眾黨柯文哲主席與早稻田師生交流台日政經合作發展及未來趨勢。圖／力宇教育提供

西山茂教授的研究領域包括企業戰略定位、創新管理、新興市場的開發、跨國企業管理等領域。同時也積極參與學術界和產業界之間的合作交流，推動創新管理和企業經營策略的實踐應用。此次特別帶領早稻田學生到力宇教育及凱衛資訊進行參訪，讓學生們深入了解了台灣數位學習產業的現況以及台灣的經濟現況和未來發展趨勢。這次參訪和交流不僅拓展了學生們的國際視野和實踐經驗，也促進了台日兩國在教育和商業領域的交流與合作。