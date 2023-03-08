ESG+AI夯 達佛羅AXILE智能五軸機現身台北工具機展

新冠疫情後，位居亞洲第一的高階五軸工具機廠商達佛羅公司（AXILE），參加了6日在台北開幕的2023台北國際工具機展，這是疫後回歸首度舉辦的國際工具機展。達佛羅董事長張錦鋒受訪時強調，綠能永續、提供數位智能解決方案，是這次參展產品的最大特色。

ESG與AI，這兩大當前產業發展趨勢的最夯訴求，也是達佛羅智能五軸工具機機台的最主要元素；適用的重點產業包括航太、模具、半導體及醫療產業。

根據工具機展主辦單位貿協發布的新聞稿顯示，這次展出吸引了印度、馬來西亞、泰國、越南、日本、土耳期等國產業公協會率團參觀；而美國、德國、瑞士與丹麥都以國家館型式參展，展現出跨國間的產業能量。

達佛羅的產品向來以外銷市場為主，特別是在歐洲市場，這次在工具機展中租下多個攤位規劃企業形象展，張錦鋒不諱言，過去長期受到經濟部工業局和技術處支持推動研發，「現在可以協助國內業者就近取得在地資源，不必花那麼多錢去買外國貨。買國外產品最大的問題是，機器一旦故障了，不知何時才能獲得處理。」他說。

用外國產品 最怕故障等不到人解決

就在6日開幕當天，曾任工業局長、行政院前副院長的台灣金控董事長沈榮津，除了陪同蔡英文總統出席開幕式，還到達佛羅的攤位，向張錦鋒了解最新進度。

達佛羅生產的數位智能五軸機台領域，大多是德國機器天下。為什麼要花這麼大的工夫，生產與德國競爭並可節省能源的機器？張錦鋒說，因應全球溫室氣體效應淨零碳排要求，歐盟2026年起將實施碳邊境稅（CBAM），規定只能進口數位智能化機械，節省碳排。在新制實施前，我們的業者還有時間準備。

他表示，達佛羅的產品具有多方面功能。首先，可根據ISO14955標準，提供使用者設計程式並隨時監測驗證是否真正節能；其次，過去工具機快速切削會影響產品的精密度與耗能，但是在智慧化系統下，可以改變程式系統，達到既快速又節省能源的目標；另外，還有即時通知系統，讓管理者可回頭追蹤過去一周、一個月，甚至所有時間段的耗能情況，尋求改善。

粗略推估，使用台灣重切削的加工機械，與智慧型高附加價值機械經電腦系統優化後的耗能相比，後者通常可節能兩到三成。

張錦鋒說：「智能化太重要了！」數位智能所說的自動化與傳統的自動化不同，傳統自動化機型只能生產單一且量化的產品，但數位智能則可24小時持續運作，且擺上不同工件就可進行加工，隨時通知機械狀態。對經營者來說，數位智能化機械提供了數據（data），透過AI處理分析的智慧管理平台」。

他指出，我們要讓用戶真正了解，未經分析處理的原始數據將毫無用處，必須寫進符合需求的加工程式，話理後，用戶才能掌握所需資料。而這些都是受到工業4.0啟發，讓張錦鋒清楚知道，必須朝智能化目標邁進。

中小企業跟上 設數位管理學院教學

但台灣多數中小企業還未快速跟上智慧化生產的腳步，張錦鋒說，達佛羅正在成立數位管理學院，透過教學，協助中小企業架設智慧管理平台，讓管理者馬上知道想得到的管理資訊，取得解決方案。

達佛羅的新產品也在歐洲加快了行銷腳步，張錦鋒感慨，台灣的產品很吃虧，在買主心目中，好像標上了台灣產製（MIT）的標籤，即使品質不輸給德國公司，價格就要便宜一點。為了扭轉這種印象，達佛羅在德國法蘭克福設立技術中心，準備透過用戶的實時體驗，建立客戶對品牌的信心，長期下來將可推升訂價。張錦鋒說，技術中心已在裝潢，預定今年9月開幕。

作為半導體產業鏈的設備供應商，達佛羅也準備在美國航太中心休士頓設立技術中心，以打開美國市場。東南亞市場方面，張錦鋒選定從新加坡開始，因為「新加坡的半導體發展非常前衛！」去年他接觸新加坡一家公司，理念很契合，有機會進一步合作，他也計畫在南洋理工大學開設短期講座，指導學生，增加市場對達佛羅產品的認識。