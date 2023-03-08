台塑新智能啟動全台校園招募 布局四大領域新能源人才

台塑新智能宣布，本周正式啟動校園徵才全台巡迴說明會，將在台塑企業領軍下，跑遍台大、清大、陽明交大、成大、長庚、明志等13所大專院校，由公司主管面對面向學生介紹職缺、分享第一手業界動態，徵求研發、製程、業務、管理等四大領域人才，邀請新鮮人加入全球最熱門的「新能源產業」，共創綠色經濟。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，推動產學合作及培養青年人才，一直是台塑新智能的重心，2月8日才剛以8,500萬元投資成功大學的「微藻碳捕捉」新創事業，挹注企業資源強化學術能量，協助台灣邁向碳中和；今年將擴大招募有熱情、有創意的優秀青年投入新能源產業，為地球建立永續環境。

王瑞瑜表示，新能源產業前景看好，發展潛力無窮，最需要的就是「勇氣、創新、敢追夢」，這也是青年學子的珍貴特質，如同去年7月5日才成立的台塑新智能，公司年輕有活力、開明彈性，但又兼具台塑企業的強大後援，擁有成熟制度和穩定的職涯環境，非常適合新鮮人來此實踐理想。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，台塑新智能在「節能、儲能、新能源、循環再利用」等四項領域不斷有重大進展，除了在各縣市擴建大型儲能案場以外，今年將啟動設置全東亞最大的磷酸鋰鐵電芯廠，並規劃引入國外電池回收技術，在「研發創新、生產製造、業務拓展、經營管理」領域都需要大量人才，工作地點遍及北中南，更持續推動海外布局計劃，公司成長相當迅速。

台塑企業平均年薪超過百萬元，更多次受社會評選為「幸福企業」，台塑新智能因應各項事業大舉擴展，在台塑企業帶領下，今年首度啟動校園徵才說明會，公司主管及「學長姐」校友將親自出馬攬才，為學生介紹業界概況及公司職缺，現場一對一解惑。第一站3月7日從台北科技大學開跑，緊接著巡迴台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、中央大學、中正大學、中山大學、中興大學、台灣科技大學、雲林科技大學，以及台塑企業創辦的長庚大學和明志科技大學。

台塑新智能關注地球環境永續發展，也重視企業永續治理，薪資條件優於業界、升遷管道穩定透明，福利制度多元完善，近期更推動「0到6歲」每月2,000元育兒補助、電動機車每人最高1.6萬元補助，持續積極建構良好的育才環境及職場空間。