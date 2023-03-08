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房價停下腳步 租金指數仍創新高、家庭支出也增加

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據主計處最新公布CPI指數顯示，全台住宅租金指數103.13，再創歷史新高，且過去8個月房租年增率都超過2%，住宅房租指數漲幅是過去10年來最大。專家指出，租金穩定上漲已經是長期趨勢，不過最近房市降溫，房價有止漲跡象，呈現「房價不漲但房租仍緩漲」格局。

此外，據官方資料顯示，月平均消費8萬元的家庭，今年前2月每月居住類（包含房租、住宅維修費、家庭用品、家庭管理費用、水電燃氣）成本就增加470元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去100個月住宅租金指數年增率都不到2%，不過，以長期趨勢來看，租金仍是穩定增加。但最近8個月的住宅租金漲勢加快，年增率已經連續8個月成長達2%以上，近期房價止漲跡象顯著，呈現房價不漲但房租趨勢仍緩漲。

官方統計顯示，今年2月住宅租金指數為103.13，年增2.36%。進一步以平均每月消費支出約8萬元規模之家庭為例，就1-2月CPI年增2.74％而言，購買相同品質與數量的商品及服務情況下，每戶家庭平均支出會較上年同期增2,192元；另外，前兩月居住類的CPI年增率達2.46%，平均月消費8萬規模的家庭，居住類的支出則多出470元。

曾敬德指出，雖然租金長期上漲趨勢仍未改變，政府積極提出租金補貼政策協助年輕人降低購屋負擔，去年提出300億元租金補貼政策，核定戶數由2019年的6萬戶成長到27.7萬戶，今年更精進提出包含隨到隨辦、舊戶直接延續補貼免重新申請、新申請戶之租約免附房東身分證字號；並放寬房屋的適用範圍，且擴大到18歲以上的租屋族皆可適用。

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