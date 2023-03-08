快訊

經典賽懶人包／中華隊今晚首戰巴拿馬！A組戰情最激烈 完整賽事資訊看這裡

怕被笑？學測錄取分數低不選興趣科系 台大生悲慘休學

台塑攜手興大守護海洋 舉辦濁水溪出海口環境保育

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
中興大學、台塑企業員工、經濟部水利署第四河川局、麥仔簝文化協會活動合影。台塑提供／照
中興大學、台塑企業員工、經濟部水利署第四河川局、麥仔簝文化協會活動合影。台塑提供／照

台塑企業與國立中興大學全球變遷生物學研究中心、經濟部水利署第四河川局及麥仔簝文化協會，昨（7）日辦理濁水溪出海口環境保育活動，企業主管及員工在濁水溪出海口生態創生基地，進行台灣旱招潮蟹與濕地生態環境教育，藉以提升企業員工對物種保育之觀念，並邀請各方的力量，共同合作推動濁水溪出海口台灣旱招潮蟹之保育及環境保護工作。

台塑表示，麥寮園區北側之濁水溪出海口生態豐富，特別是台灣旱招潮蟹，數量超過全台灣總量的八成以上。為保護這稀有的台灣特有種生物，特別舉辦此次活動，企業員工除嘗試以人力方式移除紅樹林外，未來將透過專家學者工作坊，共同研議紅樹林移除之範圍及方法。

藉由中興大學施習德教授現地解說，企業員工才瞭解紅樹林雖有其生態作用，但對特有種的台灣旱招潮蟹卻有負面影響。台灣旱招潮蟹的棲地相當獨特，喜歡在比較乾旱、空曠沒有遮蔭的黏土質高潮線沙灘地，紅樹林遮蔽陽光，光合作用受到影響，底質中的微藻減少，灘地變得相當泥濘，甚至陸化，導致台灣旱招潮蟹數量變少，反而不適合牠們生存，濁水溪出海口台灣旱招潮蟹目前即面臨紅樹林面積不斷擴大的威脅。

台塑企業指出，除紅樹林擴張問題外，濁水溪出海口隨著海水漲潮，時有大量垃圾沖進岸邊，有時綿延好幾百公尺，造成堤岸髒亂，麥寮園區為生態環境友善，自2019年起已舉辦5場大型淨灘活動，有1,807人次參與、共清理約8,831kg垃圾。

另，台塑企業自2021年起亦不定期至麥寮園區西北海堤舉辦清潔活動，截至目前已辦理28場，1,113人次參與、共清理約17,746kg垃圾，今(2023)年特別編列約400萬元預算，啟動海岸清潔維護計畫，共同努力將濁水溪出海口營造生態共榮、環境共好之場域。

中興大學施習德教授團隊建議，台灣旱招潮蟹之保育，除避免棲地開發、長期生物學研究與監測及列入保育類物種外，移除並禁止紅樹林栽植亦為關鍵之一。從新竹香山濕地案例作為借鏡，新竹香山濕地紅樹林於2015年擴散到300公頃，紅樹林之密集生長，進而攔阻垃圾、減緩水流與滯留泥沙，棲地物種消失、鳥類減少，河口排洪功能受阻。新竹市府花費至少3,000多萬元才完成整治，紅樹林整治後，新竹香山濕地之招潮蟹、鳥類種類大幅增加，同時增加了生物多樣性，出海口排水問題也迎刃而解。

未來，台塑企業亦規劃舉辦志工工作假期，持續辦理清除海漂垃圾、生態調查、移除紅樹林及東方環頸鴴繁殖區守護等一系列活動，歡迎所有單位團體，一同加入志工行列，共同為濁水溪做一件有溫度的事，為守護海洋盡一份心力。

台塑企業員工現地認識濁水溪出海口生態基地。台塑提供／照
台塑企業員工現地認識濁水溪出海口生態基地。台塑提供／照

紅樹林 生態 台塑

延伸閱讀

台塑與南亞樂觀看後市 台塑化估油價緩慢回升

中興大學後醫系招生 今年首招偏鄉離島學生

影／驚傳兩隻小石虎遭火噬 保育人員痛心：不要再亂燒雜草

生物多樣性保育校園巡迴列車 即日起免費報名

相關新聞

2023台灣美食展募集餐飲好手 共同呈現台灣美食幸福力

2023台灣美食展(Taiwan Culinary Exhibition, TCE) 將在8月4日至7日於台北世貿一館舉...

不再是地雷！五都棒球場成「房價突出區」

第五屆世界棒球經典賽今（8）日火熱開打，不少人印象中，認為球場附近有噪音、光害等問題，房價一定不會太好，不過永慶房產集團...

擁房比擁夫有安全感？這兩城市女性屋主比男多

女力崛起，女性擁屋年年升高，根據財政部統計，2022年房屋稅女性納稅義務人占44.9%，兩性差距10.2個百分點，創歷年...

雄獅2月營收近10億年增三倍 清明連假接單旺助攻Q2業績

雄獅（2731）今（8）日公告2月營收9.98億元，較去年同期暴增377.48%，累計前二月營收21.11億元，年增47...

台塑企業攜手中興大學 舉辦濁水溪出海口環境保育

為保護台灣特有種生物台灣旱招潮蟹，台塑集團與中興大學全球變遷生物學研究中心、經濟部水利署第四河川局及麥仔簝文化協會辦理濁...

房租連19個月創新高 民眾轉念「這數據」上升

主計總處公布2月消費者物價指數，總指數104.07，雖比1月的104.71略降，仍是史上次高，年增率依然在2%以上，達2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦