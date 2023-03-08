台塑攜手興大守護海洋 舉辦濁水溪出海口環境保育

台塑企業與國立中興大學全球變遷生物學研究中心、經濟部水利署第四河川局及麥仔簝文化協會，昨（7）日辦理濁水溪出海口環境保育活動，企業主管及員工在濁水溪出海口生態創生基地，進行台灣旱招潮蟹與濕地生態環境教育，藉以提升企業員工對物種保育之觀念，並邀請各方的力量，共同合作推動濁水溪出海口台灣旱招潮蟹之保育及環境保護工作。

台塑表示，麥寮園區北側之濁水溪出海口生態豐富，特別是台灣旱招潮蟹，數量超過全台灣總量的八成以上。為保護這稀有的台灣特有種生物，特別舉辦此次活動，企業員工除嘗試以人力方式移除紅樹林外，未來將透過專家學者工作坊，共同研議紅樹林移除之範圍及方法。

藉由中興大學施習德教授現地解說，企業員工才瞭解紅樹林雖有其生態作用，但對特有種的台灣旱招潮蟹卻有負面影響。台灣旱招潮蟹的棲地相當獨特，喜歡在比較乾旱、空曠沒有遮蔭的黏土質高潮線沙灘地，紅樹林遮蔽陽光，光合作用受到影響，底質中的微藻減少，灘地變得相當泥濘，甚至陸化，導致台灣旱招潮蟹數量變少，反而不適合牠們生存，濁水溪出海口台灣旱招潮蟹目前即面臨紅樹林面積不斷擴大的威脅。

台塑企業指出，除紅樹林擴張問題外，濁水溪出海口隨著海水漲潮，時有大量垃圾沖進岸邊，有時綿延好幾百公尺，造成堤岸髒亂，麥寮園區為生態環境友善，自2019年起已舉辦5場大型淨灘活動，有1,807人次參與、共清理約8,831kg垃圾。

另，台塑企業自2021年起亦不定期至麥寮園區西北海堤舉辦清潔活動，截至目前已辦理28場，1,113人次參與、共清理約17,746kg垃圾，今(2023)年特別編列約400萬元預算，啟動海岸清潔維護計畫，共同努力將濁水溪出海口營造生態共榮、環境共好之場域。

中興大學施習德教授團隊建議，台灣旱招潮蟹之保育，除避免棲地開發、長期生物學研究與監測及列入保育類物種外，移除並禁止紅樹林栽植亦為關鍵之一。從新竹香山濕地案例作為借鏡，新竹香山濕地紅樹林於2015年擴散到300公頃，紅樹林之密集生長，進而攔阻垃圾、減緩水流與滯留泥沙，棲地物種消失、鳥類減少，河口排洪功能受阻。新竹市府花費至少3,000多萬元才完成整治，紅樹林整治後，新竹香山濕地之招潮蟹、鳥類種類大幅增加，同時增加了生物多樣性，出海口排水問題也迎刃而解。