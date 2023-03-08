雄獅2月營收近10億年增三倍 清明連假接單旺助攻Q2業績

雄獅（2731）今（8）日公告2月營收9.98億元，較去年同期暴增377.48%，累計前二月營收21.11億元，年增470.48%。雄獅表示，2月受惠寒假和228連假，日本團、歐洲團和滑雪團接單暢旺，加上團費較過去成長約二成，帶動整體營收表現。展望第2季，受惠日本賞櫻季開跑，3月接單已達七成，清明連假更是已近完銷，同時企業獎勵旅遊需求亦十分強勁，加上國際航班持續恢復，業績持續具成長動能。

雄獅受惠政府解除組團禁令，觀光需求活絡帶動2月營收較去年同期三級跳。雄獅表示，今年清明連假放假長達五天，許多民眾提早規劃出國，不論是團體旅遊還是FIT（自由行）需求皆非常旺，尤其自由行，民眾訂機票幾乎都是馬上「開票」，訂房也很熱絡，帶動票務業務。在價格方面，由於賞櫻在日本是旺季，因此價格也出現回升，較疫情前增三成。

在團體旅遊方面，清明連假期間已近完售，目前主要透過包機增加機位取得，像是熊本和關島包機目前都還有零星名額，其中關島包機在4月到6月間共有20幾個航次，由於飛行時間僅三個多小時就可以到美屬地的海島度假，吸引不少消費者。

在企業獎勵旅遊方面，第2季需求強勁，企業預算普遍增加，日本和越南峴港是主要熱點，也仍有不少企業選在國內旅遊，像是澎湖花火節近期詢問度高，已接到2,000、3,000人的單一企業訂單。

雄獅表示，除了賞櫻季的平均團費回升、企業獎勵旅遊出團暢旺，也受惠國際航班復甦，估第2季航班將較首季增加一成，會是推升營收的動能。同時，集團也已在布局下半年的包機，著眼於今年連假不少，包括中秋節、國慶日等連續假期可望再有一波出國高峰，因此，已在與航空公司洽談9月、10月的包機計畫。