台塑企業攜手中興大學 舉辦濁水溪出海口環境保育

為保護台灣特有種生物台灣旱招潮蟹，台塑集團與中興大學全球變遷生物學研究中心、經濟部水利署第四河川局及麥仔簝文化協會辦理濁水溪出海口環境保育活動，進行台灣旱招潮蟹與濕地生態環境教育，提升員工對物種保育之觀念，並邀請各方的力量，共同合作推動濁水溪出海口台灣旱招潮蟹之保育及環境保護工作。

台塑麥寮園區北側之濁水溪出海口生態豐富，特別是台灣旱招潮蟹，數量超過全台灣總量的八成以上，喜歡在比較乾旱、空曠沒有遮蔭的黏土質高潮線沙灘地，而紅樹林遮蔽陽光，光合作用受到影響，底質中的微藻減少，灘地變得相當泥濘，甚至陸化，導致台灣旱招潮蟹數量變少，反而不適合牠們生存，濁水溪出海口台灣旱招潮蟹目前即面臨紅樹林面積不斷擴大的威脅。

中興大學教授施習德表示，台灣旱招潮蟹之保育，除避免棲地開發、長期生物學研究與監測及列入保育類物種外，移除並禁止紅樹林栽植亦為關鍵之一。

施習德指出，新竹香山濕地紅樹林於2015年擴散到300公頃，紅樹林之密集生長，進而攔阻垃圾、減緩水流與滯留泥沙，棲地物種消失、鳥類減少，河口排洪功能受阻，新竹市府花費至少3,000多萬元才完成整治，紅樹林整治後，新竹香山濕地之招潮蟹、鳥類種類大幅增加，同時增加了生物多樣性，出海口排水問題也迎刃而解。

台塑表示，除紅樹林擴張問題外，濁水溪出海口隨著海水漲潮，時有大量垃圾沖進岸邊，有時綿延好幾百公尺，造成堤岸髒亂，麥寮園區為生態環境友善，自2019年起已舉辦5場大型淨灘活動，有1807人次參與、共清理約8831公斤垃圾。