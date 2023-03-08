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台北Q1大型新違建拆除進度曝光 市府：已執行四案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台北市政府今（8）日公布最新違建拆除進度，今年第一季已執行四案，經112年2月16日「臺北市公寓大廈及違反建築法爭議處理委員會」第1120204次會議審議決議「建議維持原處分」，均已訂於112年3月21日執行拆除。

北市府表示，為貫徹執行本市違建面積300平方公尺以上大型新違建拆除計畫，自2023年起，持續按違建面積大小、違建查報年度及是否屬拆後重建等項目作為評點標準排序，列入專案計畫執行拆除。截至目前為止，今(112)年度第一季執行四案經112年2月16日「臺北市公寓大廈及違反建築法爭議處理委員會」第1120204次會議審議決議「建議維持原處分」，均已訂於112年3月21日執行拆除。

另外，北市府表示，今年第二季預計執行案件分別為位於本市南京東路、安康路及濱江街等四案。建管處為遏止新違建之產生，籲請違建所有人切勿心存僥倖心理搭蓋違建；如已由建管處列管有案之違建亦請儘速配合改善拆除，倘經訂期而逾期未拆除，將依法僱工強制拆除，並收取代拆除費用。

違建

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